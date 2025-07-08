В авиакомпании раскрыли, как отменяют рейсы при внештатных ситуациях Пресс-служба «Уральских авиалиний»: при закрытом небе есть план действий

У авиакомпании имеется утвержденный план действий в кризисных ситуациях, рассказали NEWS.ru в пресс-службе «Уральских авиалиний». Там отметили, что стратегия подразумевает корректировку суточного плана полетов в зависимости от различных факторов, в том числе и закрытия неба.

Отменяются рейсы в случае невозможности модифицировать расписание с минимальными потерями. Например, если в этот день несколько рейсов по одному маршруту и на одном из них половина пассажиров сдала билеты, а на втором неполная загрузка — тогда рейсы объединяются в один, — объяснили в пресс-службе.

Там добавили, что пассажиров, которые теряют стыковки, пересаживают на ближайшие рейсы. При этом авиакомпания не намерена сокращать число рейсов из-за участившихся атак БПЛА.

Ранее в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что более 11 тысяч российских туристов столкнулись с отменами и задержками рейсов в последние дни. Авиасообщение оказалось нарушено из-за массовых сбоев в работе аэропортов, особенно в центральной части страны.