Тинькофф банк подал иск к МТС на сумму более миллиарда рублей

https://static.news.ru/photo/f27dd602-9093-11eb-961e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тинькофф банк подал судебный иск к ПАО «Мобильные телесистемы». Сумма требований финансовой организации превышает один миллиард рублей. Данная информация стала известна в понедельник, 29 марта, из сведений, обнародованных представителями столичного Арбитражного суда.

Заявление от Тинькофф банка было зарегистрировано в этот же день. Однако к производству бумаги ещё не приняты. В документах говорится, что в иске есть третья сторона. Ей оказалась Федеральная антимонопольная служба.

Сумма исковых требований организации к МТС — 1,117 млрд рублей. Суть претензий не оглашается. Имеющиеся сведения опубликованы в картотеке московского Арбитражного суда.

Как ранее передавал NEWS.ru, банк непрофильных активов «Траст» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 107,4 млрд рублей с бывших топ-менеджеров «Открытие холдинг». Решение связано с санацией «Траста», говорится в картотеке арбитражных дел.

В «Трасте» подтвердили подачу документа. Об основаниях требований в материалах Арбитражного суда суда не указывается. Третьими лицами в бумагах указываются ЦБ РФ и Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора.