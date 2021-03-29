Тинькофф банк подал иск к МТС на сумму более миллиарда рублей

Тинькофф банк подал судебный иск к ПАО «Мобильные телесистемы». Сумма требований финансовой организации превышает один миллиард рублей. Данная информация стала известна в понедельник, 29 марта, из сведений, обнародованных представителями столичного Арбитражного суда.
Заявление от Тинькофф банка было зарегистрировано в этот же день. Однако к производству бумаги ещё не приняты. В документах говорится, что в иске есть третья сторона. Ей оказалась Федеральная антимонопольная служба.
Сумма исковых требований организации к МТС — 1,117 млрд рублей. Суть претензий не оглашается. Имеющиеся сведения
Как ранее передавал NEWS.ru, банк непрофильных активов «Траст» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 107,4 млрд рублей с бывших топ-менеджеров «Открытие холдинг». Решение связано с санацией «Траста», говорится в картотеке арбитражных дел.
В «Трасте» подтвердили подачу документа. Об основаниях требований в материалах Арбитражного суда суда не указывается. Третьими лицами в бумагах указываются ЦБ РФ и Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора.