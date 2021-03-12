«Траст» подал иск на 107,4 млрд рублей к бывшим руководителям «Открытия»

https://static.news.ru/photo/c37429a2-83ea-11eb-8ed6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк непрофильных активов «Траст» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 107,4 млрд рублей с бывших топ-менеджеров «Открытие холдинг». Решения связано с санацией «Траста», говорится в картотеке арбитражных дел. В «Трасте» подтвердили подачу документа. Об основаниях требований в материалах Арбитражного суда суда не указывается. Третьими лицами в бумагах указываются ЦБ РФ и «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

Иск подан в Арбитражный суд Москвы к <...> «Открытие холдинг» — Евгению Данкевичу, Геннадию Жужлеву и Михаилу Назарычеву. Банк непрофильных активов считает, что действия, бездействие этих лиц привели к повторной санации банка «Траст» в 2018 году. Нанесённый ущерб, рассчитанный по формуле, предусмотренной законом о банкротстве, составляет 107,4 млрд рублей, — цитирует ТАСС представителей «Траста».

В свою очередь президент-председатель правления «Траста» Александр Соколов отметил, что финансовая организация продолжит последовательную работу по расследованию обстоятельств, которые привели к краху банков «московского кольца». «Траст» было решено санировать в 2014 году. Санатором стал «ФК Открытие», получивший на оздоровление структуры 127 млрд рублей. В конце 2015-го «Открытие» обратилось за допфинансированием на сумму около 50 млрд рублей.

Накануне стало известно, что компания «Яндекс» планирует приобрести банк «Акрополь», принадлежащий генеральному директору «Связного» Евгению Давыдовичу. Ранее «Яндекс» вёл переговоры о покупке банка «Тинькофф». Стороны сообщали, что достигли принципиальной договорённости о том, что «Яндекс» выкупит группу за $5,48 млрд. «Яндекс» и «Тинькофф» при этом подчеркнули тогда, что уверенности в достижении финальных договорённостей пока нет. Однако в итоге сделка сорвалась, писал NEWS.ru.