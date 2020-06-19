Торги на Московской Бирже 19 июня начались с падения доллара

https://static.news.ru/photo/a38b2f52-b201-11ea-bf7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара США на открытии торгов 19 июня 2020 года МосБиржи снизился по отношению к российскому рублю на 0,5%. Единица американской валюты стоит 69,52 рубля. Евро дешевеет на 0,4% — до 77,98 рубля. Данные приведены на 10:00 мск.

Августовские фьючерсы нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне подорожали на 2% — до $42,34 за баррель. Эталонная смесь WTI прибавила 2% и торгуется на уровне $39,82 за «бочку».

Рынок российских ценных бумаг открылся ростом биржевых индексов. По данным на 10:00 мск, индекс МосБиржи прибавил 0,5% и достиг показателя в 2739,04 пункта. РТС растёт на 0,3%, до 1234,08 пункта.

На этой неделе рубль будет пытаться отбить потери последних торгов на фоне активных покупок облигаций федерального займа (ОФЗ) и дорожающей нефти.

Поддержку курсу рубля сейчас оказывают ежедневные продажи валюты со стороны Центробанка, которые оцениваются примерно в 10 млрд рублей, а также конверсионные операции отечественных экспортёров в рамках налогового периода. По предварительной оценке, сырьевым компаниям потребуется обменять порядка 200 млрд рублей к 25 июня для уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Для сравнения: в прошлом месяце эта сумма была почти в два раза меньше — 110 млрд.

19 июня состоится заседание совета директоров Банка России, где, как ожидается, регулятор сократит ключевую ставку на 50–100 б.п. Учитывая проблемы в экономике и необходимость стимулирования бизнес-процессов в стране, сохраняются шансы на дальнейшее смягчение ДКП в обозримом будущем. В связи с чем спрос на ОФЗ со стороны иностранцев, которые ищут защиты от инфляции, сохранится, что окажет позитивное влияние на курс. В отсутствие свежего негатива можно ожидать укрепления курса до отметки в 69,15 рубля за доллар.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государства, участвующие в сделке ОПЕК+, в мае 2020 года выполнили условия соглашения на 87%. Участники сделки сократили добычу нефти в последнем месяце весны на 8,4 млн баррелей в сутки. Глава Минэнерго РФ Александр Новак отметил, что на оговорённый уровень не вышли несколько стран. По плану сокращение должно было составить 9,7 млн баррелей в сутки.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года. Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.

После этого США помогли российским нефтяникам пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами. Скважины останавливать не понадобилось. Мало того, благодаря скачку спроса к концу апреля Urals на мировых рынках впервые за много лет котировалась дороже, чем Brent.

Американские НПЗ начали закупать российскую нефть, несмотря на затоваривание рынка. Это произошло из-за того, что НПЗ не могут работать только на лёгкой сланцевой нефти, предприятия сконструированы под тяжёлые высокосернистые сорта, которые добывают в России и Венесуэле. Однако ещё в январе 2020 года американское правительство ввело санкции против Каракаса.

Правительство Саудовской Аравии поручило Saudi Aramco максимально нарастить нефтедобычу и выбросить сырьё на рынок по рекордно низким ценам — около $10,25 за баррель, ниже котировок Brent. Россия вышла из «нефтяной войны» победителем, избежав значительных потерь. А Саудовская Аравия проиграла, получив серьёзный кризис в результате сокращения доходов, и с 1 июня 2020 года власти были вынуждены оптимизировать госфинансы.