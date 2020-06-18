Новак рассказал о результатах выполнения сделки ОПЕК+ в мае

https://static.news.ru/photo/bd9008fa-b18e-11ea-adac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/via Globallookpress.com

Государства, участвующие в сделке ОПЕК+, в мае выполнили условия соглашения на 87%.

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24». Участники сделки сократили добычу нефти в последнем месяце весны на 8,4 млн баррелей в сутки. Глава Минэнерго отметил, что на оговорённый уровень не вышли несколько стран. По плану сокращение должно было составить 9,7 млн баррелей в сутки.

В апреле Новак пообещал, что российские нефтяные компании не допустят закрытия скважин из-за оговорённого условиями сделки ОПЕК+ сокращения добычи, передавал NEWS.ru.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне 2020 года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

Соглашение вступило в силу с 1 мая. 6 июня на очередной встрече стран ОПЕК+ участники продлили на июль параметры сокращения нефтедобычи, оговорённые для мая и июня. Из соглашения при этом вышла Мексика.