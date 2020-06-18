Новак рассказал о результатах выполнения сделки ОПЕК+ в мае

Государства, участвующие в сделке ОПЕК+, в мае выполнили условия соглашения на 87%.
Об этом
В апреле Новак пообещал, что российские нефтяные компании не допустят закрытия скважин из-за оговорённого условиями сделки ОПЕК+ сокращения добычи, передавал NEWS.ru.
12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне 2020 года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.
Соглашение вступило в силу с 1 мая. 6 июня на очередной встрече стран ОПЕК+ участники продлили на июль параметры сокращения нефтедобычи, оговорённые для мая и июня. Из соглашения при этом вышла Мексика.
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