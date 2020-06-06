Страны ОПЕК+ согласовали сокращение нефтедобычи без Мексики

https://static.news.ru/photo/c6ae1a2a-a816-11ea-adbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страны — участницы сделки ОПЕК+ договорились продолжить до июля сокращение нефтедобычи в ранее установленных объёмах, однако Мексика вышла из соглашения.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на участвовавший в переговорах источник, Мексика должна была снизить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей сутки, общая квота составляла 9,7 млн баррелей в сутки. Таким образом, до конца июля страны ОПЕК+ сократят добычу на 9,6 млн баррелей в сутки, а обязательства Мехико компенсируют за счёт дополнительного сокращения от Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.

6 марта 2020 года на заседании ОПЕК+ страны — участницы соглашения не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти и не смогли согласовать продление сделки на текущих условиях. В результате с 1 апреля действие ограничений закончилось. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Против этого выступили Россия и Казахстан. Москва настаивала на продлении текущих договорённостей только на II квартал текущего года. Срыв переговоров вызвал обвал нефтяных котировок.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

Как сообщал NEWS.ru, Нигерия согласилась компенсировать недовыполненные обязательства по сделке ОПЕК+.