Нигерия согласилась компенсировать недовыполнение сделки ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/0a346f30-a7de-11ea-b064-fa163e074e61_660.jpg Фото: FMPRng/twitter.com

Власти Нигерии пообещали компенсировать недостаточное выполнение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти по маю-июню в период с июля по сентябрь.

Нигерия подтверждает свои обязательства в рамках существующего соглашения, подписывается под концепцией компенсации странами, которые не могут в мае-июне добиться полного выполнения обязательств, — говорится в заявлении на официальной странице Министерства нефти страны в социальной сети Twitter.

As OPEC meets today,



Nigeria reconfirms our commitment under the existing agreement;



Subscribes to the concept of compensation by countries who are unable to attain full conformity (100%) in May and June to accommodate it in July,August and September. pic.twitter.com/RGcl2jldKM — Ministry of Petroleum Resources, Nigeria (@FMPRng) June 6, 2020

6 марта 2020 года на заседании ОПЕК+ страны-участницы соглашения не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Кроме того, государства не смогли согласовать и продление сделки на текущих условиях. В результате с 1 апреля действие ограничений закончились.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Против этого выступили Россия и Казахстан. Москва настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.

В «Роснефти» заявили, что сделка не была в интересах России, так как сокращаемые объемы замещались игроками вне соглашения, а участники теряли возможности для развития отрасли.

На фоне разрыва соглашения с ОПЕК Саудовская Аравия заявила о планах увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки. Также Эр-Рияд заявил, что готов в случае необходимости увеличить добычу до рекордных 12 млн.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае—июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

Соглашение вступило в силу с 1 мая этого года. В декабре 2021 года его параметры могут быть пересмотрены.

Ранее американская нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о сокращении в мире числа действующих нефтяных и газовых буровых установок. По её подсчётам, в мае количество объектов уменьшилось на 338, что является минимальным показателем с 1999 года, писал NEWS.ru.