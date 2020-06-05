Число нефтегазовых установок в мире упало до минимума за 20 лет

https://static.news.ru/photo/58040d6e-a72b-11ea-b562-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американская нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила об уменьшении в мире числа действующих нефтяных и газовых буровых установок.

По её подсчётам, в мае количество нефтегазовых установок упало на 338, что является самым минимальным показателем с 1999 года.

В среднем в мае в мире работало 1176 установок, в апреле — 1514. При этом майский уровень на 1006 меньше показателя за этот же месяц прошлого года.

Такое сокращение установок фиксируется во многих странах. В частности, в США их число уменьшилось на 218, в Канаде на 10, на Ближнем Востоке на 45, в Африке на 42. В тоже время количество буровых за минувший месяц в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличилось на 5 и достигло 196, пишет «Интерфакс».

Ранее стало известно, что министерские встречи стран ОПЕК и государств, не входящих в альянс, будут проведены за один день (6 июня), а не за два, как это происходит обычно.

В марте страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. После этого 1 апреля были сняты все ограничения на нефтедобычу, что привело к обвалу на финансовых рынках, совпавшему с глобальным падением спроса на нефть во всём мире из-за пандемии COVID-19.

Позже картелю всё же удалось прийти к соглашению о сокращении на 9,7 млн баррелей в сутки в мае—июне, на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Основным вопросом предстоящих встреч станет продление уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки до начала сентября, писал NEWS.ru.