Новак отверг меры против американских «сланцевиков»

https://static.news.ru/photo/bc80e040-b0af-11ea-b84c-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что добыча сланцеватой нефти в Соединённых Штатах будет восстанавливаться. При этом у РФ нет цели предпринимать какие-то меры борьбы с такой нефтедобычей.

По его словам, добыча сократилась на два миллиона баррелей в сутки от пиковых значений, передаёт Bloomberg.

Логично, что при росте цен и более стабильном рынке ситуация будет выпрямляться, и будет добыча восстанавливаться. Надо к этому относиться спокойно, — почеркнул чиновник.

Он отметил, что такая ситуация является нормальной для рынка и нет необходимости препятствовать ей.

Накануне правление по энергетической информации Минэнерго США опубликовало прогноз, согласно которому падение добычи сланцевой нефти в июле 2020 года по отношению к прошлому месяцу составит 93 тысячи баррелей. При этом в июне этот показатель снизился на 1,2% меньше, чем следовало из прогнозов ведомства.

Как писал NEWS.ru, ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае—июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44

Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, российским нефтяникам помогли американцы. Скважины останавливать не понадобилось. Мало того, благодаря скачку спроса к концу апреля Urals на мировых рынках впервые за много лет котировалась дороже, чем Brent.

Американские НПЗ начали закупать российскую нефть, несмотря на затоваривание рынка. Это произошло из-за того, что НПЗ не могут работать только на лёгкой сланцевой нефти, предприятия сконструированы под тяжёлые высокосернистые сорта, которые добывают в России и Венесуэле. Однако ещё в январе 2020 года американское правительство ввело санкции против Каракаса.

Правительство Саудовской Аравии поручило Saudi Aramco максимально нарастить нефтедобычу и выбросить сырьё на рынок по рекордно низким ценам — около $10,25 за баррель, ниже котировок Brent.

Россия вышла из «нефтяной войны» победителем, избежав значительных потерь. А Саудовская Аравия проиграла, получив серьёзный кризис в результате сокращения доходов, и с 1 июня 2020 года власти были вынуждены оптимизировать госфинансы.