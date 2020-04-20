Цена на российскую нефть достигла отрицательных значений

https://static.news.ru/photo/84ab0156-833b-11ea-96d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/Global Look Press

Российская нефть марки Urals c доставкой немедленно потеряла в цене. В настоящий момент она оценивается в минус $2 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы не достигли отрицательных значений.

Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.

Как писал NEWS.ru ранее, цены на чёрное золото продолжают падать, несмотря на то что Россия и Саудовская Аравия согласились сократить нефтедобычу. Аналитики издания Al Arabiya объяснили, почему это произошло. Эксперты отметили, что цены упали примерно на 17% после новой сделки. При этом страны — участницы ОПЕК+ признают, что пандемия коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на спрос. Даже максимальное сокращение добычи не предотвратит профицит во втором квартале.