Продавцы доплачивают за нефть WTI по $40

https://static.news.ru/photo/69379a36-8338-11ea-ba34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amber Bracken/Global Look Press

Майский фьючерс на нефть марки Brent подешевел на 315,87%. Контракт торгуется на бирже по цене минус $39.44 за баррель.

Об этом свидетельствуют торги на лондонской бирже ICE.

Эксперт Центра энергетики московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко рассказала журналистам РБК, что считает такой случай беспрецедентным. По её словам, физические хранилища не переполнены и никаких предпосылок для таких событий не было.

Вероятно, дальше стоит ожидать разбирательств, почему торги не были остановлены раньше. На физическом рынке вряд ли стоит ожидать продажи нефти за доплату, — подчеркнула она.

Как писал NEWS.ru ранее, цены на чёрное золото продолжают падать, несмотря на то что Россия и Саудовская Аравия согласились сократить нефтедобычу. Аналитики издания Al Arabiya объяснили, почему это произошло. Эксперты отметили, что цены упали примерно на 17% после новой сделки. При этом страны — участницы ОПЕК+ признают, что пандемия коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на спрос. Даже максимальное сокращение добычи не предотвратит профицит во втором квартале.