Продавцы доплачивают за нефть WTI по $40

Майский фьючерс на нефть марки Brent подешевел на 315,87%. Контракт торгуется на бирже по цене минус $39.44 за баррель.
Об этом свидетельствуют торги на лондонской бирже ICE.
Эксперт Центра энергетики московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко
Вероятно, дальше стоит ожидать разбирательств, почему торги не были остановлены раньше. На физическом рынке вряд ли стоит ожидать продажи нефти за доплату, — подчеркнула она.
Как писал NEWS.ru ранее, цены на чёрное золото продолжают падать, несмотря на то что Россия и Саудовская Аравия согласились сократить нефтедобычу. Аналитики издания Al Arabiya объяснили, почему это произошло. Эксперты отметили, что цены упали примерно на 17% после новой сделки. При этом страны — участницы ОПЕК+ признают, что пандемия коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на спрос. Даже максимальное сокращение добычи не предотвратит профицит во втором квартале.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен