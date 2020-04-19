Аналитики объяснили, почему нефтяная сделка Москвы и Эр-Рияда не сработала

https://static.news.ru/photo/3e3eb6e8-823e-11ea-a64c-fa163e074e61_660.jpg Фото: mh1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Цены на чёрное золото продолжают падать, несмотря на то что Россия и Саудовская Аравия согласились сократить нефтедобычу. Аналитики издания Al Arabiya объяснили, почему это произошло.

Эксперты отметили, что цены упали примерно на 17% после новой сделки. При этом страны — участницы ОПЕК+ признают, что пандемия коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на спрос. Даже максимальное сокращение добычи не предотвратит профицит во втором квартале.

Издание указало на то, что Эр-Рияд приступит к осуществлению согласованных сокращений только 1 мая, хотя это можно сделать уже сейчас. На самом деле королевство не стремится повысить цену на нефть. По данным глобального инвестиционного банка RBC Capital Markets, Саудовская Аравия готова сократить добычу на 8,5 млн баррелей в сутки, а не на 10, как прописано в новом договоре. Страна боится, что дальнейшие сокращения могут поставить под угрозу и добычу газа.

Bloomberg опубликовал материал, в котором говорится, что экспорт саудовской нефти в апреле в среднем составлял около 9,7 млн ​​баррелей в день. А это на 40 % больше, чем за аналогичный период прошлого месяца. Кроме того, королевство ввело новые майские скидки на нефть из-за того, что хранилища переполнены, пишет Politros.com.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи окажет влияние на стоимость сырья только через некоторое время, когда начнётся её технологическая реализация. По его словам, сделка в полном объёме «ещё не активировалась».