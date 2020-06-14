США не только помогли России выиграть «нефтяную войну», но и потеряли в ней

https://static.news.ru/photo/7acbc770-add3-11ea-88d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в июне 2020 года получат от России рекордные девять миллионов баррелей российской нефти Urals. Сейчас в Соединённые Штаты направлены 10 танкеров с нефтью: два из Новороссийска и восемь из Усть-Луги.

Американские НПЗ продолжают закупать российскую нефть, несмотря на затоваривание рынка. Эксперты отмечают, что НПЗ США не могут работать только на лёгкой сланцевой нефти, предприятия сконструированы под тяжёлые высокосернистые сорта, которые добывают в России и Венесуэле. Однако ещё в январе 2020 года американское правительство ввело санкции против Каракаса, сообщает РИА Новости.

Чтобы избежать катастрофы, американцы переключились на нашу Urals. Прошлой осенью Россия даже стала второй после Канады по экспорту энергоносителей в Штаты, обогнав Мексику и Саудовскую Аравию, — отметили в агентстве.

Кроме того, в США воспользовались падением цены на нефть в апреле 2020 года и закупили Urals по стоимости около $12 за баррель.

Правительство Саудовской Аравии поручило Saudi Aramco максимально нарастить нефтедобычу и выбросить сырьё на рынок по рекордно низким ценам — около $10,25 за баррель, ниже котировок Brent.

Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы. Скважины останавливать не понадобилось. Мало того, благодаря скачку спроса к концу апреля Urals на мировых рынках впервые за много лет котировалась дороже, чем Brent, — пояснили в РИА Новости.

Россия вышла из «нефтяной войны» победителем, избежав значительных потерь. А Саудовская Аравия проиграла, получив серьёзный кризис в результате сокращения доходов, и с 1 июня 2020 года власти были вынуждены оптимизировать госфинансы.

Как отмечает эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов, США не только помогли РФ выиграть «нефтяную войну», но и потеряли на этом значительную часть своей нефтедобычи, сообщает портал «Экономика сегодня».

Развязанная Саудовской Аравией нефтяная война, конечно, отразилась и на России — прибыли с нефти и газа значительно сократились. Но РФ многие годы готовилась к кризисному сценарию. Потому больнее всех противостояние ударило как раз по двум другим его участникам. В первую очередь — по саудитам. Их экономика в значительной мере зависит от нефтяных доходов, и их выпадение тут же проделало дыру в бюджете, — привели слова эксперта на портале.

Ранее NEWS.ru писал, что добыча нефти в Венесуэле упала до 75-летнего уровня. О снижении прогноза по добыче сырой нефти до 374 тыс. баррелей в сутки заявила нефтяная государственная компания Венесуэлы PDVSA. Падение связано с американскими санкциями, которые заставили многих покупателей венесуэльской нефти испугаться и отказаться от контрактов.