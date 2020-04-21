ЛУКОЙЛ: сделка ОПЕК+ поможет российской нефти не «уйти в минус»

https://static.news.ru/photo/c18a2626-83f2-11ea-babd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цена на российскую нефть марки Urals не уйдёт в минус вслед за американской нефтью сорта WTI благодаря достигнутым соглашениям в рамках ОПЕК+. Такого мнения придерживается вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

Для российской нефти не так всё печально, хотя достаточно больно. Соглашение ОПЕК+ начнёт действовать только в мае. К сожалению, только к середине мая мы можем надеяться на то, что рынок начнёт разгружаться. Опять-таки, благодаря соглашению с ОПЕК мы можем пройти по самому краю. Без этого соглашения, конечно, мы бы залились нефтью и вынуждены были останавливать скважины, — рассказал топ-менеджер в интервью Первому каналу.

Он добавил, что ситуация будет зависеть и от того, когда начнут снимать карантин из-за коронавируса в разных странах.

Китай снял. Сегодня Китай вышел на уровень потребления нефти близкий к тому, как это было. Где-то 10 млн баррелей в сутки он потребляет. Но, скажем, Индия до сих пор находится на жесточайшем карантине, потребление упало на 50%. США находятся на жесточайшем карантине. А про Италию, Европу вы знаете. Благодаря сделке ОПЕК+, я бы надеялся, что мы этот край пропасти не переступим, — добавил Федун.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Ранее стало известно, что цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Как писал NEWS.ru, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.