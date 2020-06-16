На этой неделе рубль будет пытаться отбить потери последних торгов на фоне активных покупок облигаций федерального займа (ОФЗ) и дорожающей нефти.

Поддержку курсу рубля сейчас оказывают ежедневные продажи валюты со стороны Центробанка, которые оцениваются примерно в 10 млрд рублей, а также конверсионные операции отечественных экспортёров в рамках налогового периода. По предварительной оценке, сырьевым компаниям потребуется обменять порядка 200 млрд рублей к 25 июня для уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Для сравнения: в прошлом месяце эта сумма была почти в два раза меньше — 110 млрд.

19 июня состоится заседание совета директоров Банка России, где, как ожидается, регулятор сократит ключевую ставку на 50–100 б.п. Учитывая проблемы в экономике и необходимость стимулирования бизнес-процессов в стране, сохраняются шансы на дальнейшее смягчение ДКП в обозримом будущем. В связи с чем спрос на ОФЗ со стороны иностранцев, которые ищут защиты от инфляции, сохранится, что окажет позитивное влияние на курс.

На рынке присутствуют определённые опасения касаемо второй волны коронавируса в связи с сообщениями о росте числа инфицированных в Китае и регионах США, где успели отменить карантин. Тем не менее позитивные факторы и надежды инвесторов на скорое начало восстановительных процессов в глобальной экономике пока перевешивают. Геннадий Николаев трейдер и аналитик Академии управления финансами и инвестициями трейдер и аналитик Академии управления финансами и инвестициями

В отсутствие свежего негатива можно ожидать укрепления курса до отметки в 69,15 рубля за доллар.

Нефть на распутье

Цена нефти на текущей неделе движется под влиянием противоположных факторов. В сторону понижения действует некоторое снижение оптимизма прошлой недели по поводу выхода из острой фазы пандемии в мире. Появились сообщения о новых очагах инфекции в Китае и Японии. Массовые уличные протесты в США и Европе вызывают опасения не только в плане дестабилизации хозяйственной деятельности, но и касаемо распространения вируса. Количество заболевших в мире продолжает возрастать. Всё это напоминает о возможности возникновения второй волны пандемии, что давит на рисковые активы и, в частности, на нефть.

С другой стороны, американская ФРС, другие центробанки, активно стремятся противодействовать экономическим последствиям эпидемии в мире. Во вторник, 16 июня, нефтяные котировки поднимаются после заявления ФРС о том, что она будет масштабно выкупать на рынке не только государственные облигации, но и корпоративные, то есть вливать дополнительные деньги в экономику, поддерживать спрос и частные компании. Это воспринимается как возможность повысить производство и увеличить спрос на сырьё. Соответственно, котировки Brent, падавшие в начале недели к $37,1 за баррель, во вторник вновь поднимаются выше $40.

В течение недели важным днём для рынка станет среда, 17 июня. ОПЕК опубликует отчёт и прогнозы по своему и мировому производству нефти, спросу на неё. Минэнерго США объявит о запасах нефти в стране. Это может значимо повлиять на цену, поскольку США — мировой лидер по экспорту и потреблению чёрного золота. Марк Гойхман трейдер и главный аналитик TeleTrade трейдер и главный аналитик TeleTrade

Выход данных на прошлой неделе о резко повысившихся запасах стал одной из причин снижения цен. Сейчас прогнозируется очень небольшое изменение запасов. Но отклонение от этого прогноза способно сдвинуть рынок.

В целом динамикой котировок последних дней сформирован наиболее вероятный диапазон их колебаний на текущую неделю. Он достаточно широк и составляет $37,8–41,7 в зависимости от продолжения действия указанных и иных противоположных факторов.

Растущее в цене золото

Фьючерсы на золото завершили прошлую неделю повышением впервые за последний 21 день. Рост за пять торговых дней составил 2,6% — максимальный с апреля. Технически золото торгуется вблизи максимума прошлой недели — $1744,77 за тройскую унцию. Учитывая «бычий» характер тренда, этот уровень остаётся ближайшей целью роста. В случае его пробоя следующим целевым уровнем станет $1756,30 за унцию.

Росту золота в последнее время содействовали пессимистичные комментарии Федрезерва и опасения по поводу новой волны коронавируса. По итогу последнего заседания ФРС США был опубликован новый прогноз по восстановлению экономики страны. Регулятор ожидает сокращения ВВП в 2020 году на 6,5%, а безработицу на уровне 9,3% в конце этого года. Такой расклад даёт понять, что V-образного восстановления ожидать точно не стоит.

Более того, не исключено дальнейшее ухудшение прогнозов, учитывая беспорядки в США и негативную динамику распространения коронавируса. Иван Капустянский трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum

Также плохие новости пришли из Пекина, где было зафиксировано рекордное за несколько месяцев количество новых случаев коронавируса. Это вынудило китайскую столицу вернуться к ограничениям для сдерживания вспышки.

В среднесрочной перспективе спрос на безрисковые активы, в первую очередь на золото, будет оставаться стабильным. Потому что опасения относительно развития второй волны коронавируса присутствуют, как показала практика, не безосновательно. Однако рост будет замедляться по мере наступления улучшений в экономике США и мире, которые можно отследить по статистике.