16 февраля 2026 в 00:05

Приметы 16 февраля — Семен и Анна, Починки: время труда и общения с домовым

Приметы 16 февраля Приметы 16 февраля Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
16 февраля воцерковленные люди особо чтут Анну Пророчицу и Симеона Богоприимца. Они встретили Младенца Христа в храме на следующий день после Сретения. В народе дата получила название Починки. Считалось, что после встречи зимы с весной в Сретенье пора готовиться к полевым работам, не теряя ни минуты.

Погодные приметы на Починки, 16 февраля

  • Если снег идет хлопьями — лето обещает быть дождливым и сырым.

  • Шумит лес — к скорой оттепели, а если трещит — мороз задержится надолго.

  • Много инея на деревьях — к хорошему урожаю зерновых.

  • Если на Семена и Анну установилась ясная погода — лето будет жарким и солнечным.

  • Слабая тяга в печи — к потеплению, сильная — к стуже.

Приметы о зверях и птицах 16 февраля

Воробьи очень громко расчирикались — потепление близко.

Приметы о погоде в феврале Приметы о погоде в феврале Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Традиции Починок и усмирения домового 16 февраля

Эту дату посвящали труду и заботе о домашнем духе. Мужчины с раннего утра отправлялись в сараи чинить упряжь, телеги и плуги. Женщины же занимались починкой одежды, белья и кухонной утвари.

Продолжались именины домового. Считалось, что в ночь на 16 февраля домовой может «заездить» лошадей. Чтобы дух не проказничал, к лошади к привязывали кнут и рукавицы, а за печкой оставляли миску каши.

Традиционным блюдом дня была саламата — густая каша на сале или масле. Ее ела вся семья, чтобы были силы для работы.

Ремонт! Что можно делать 16 февраля

  • Заниматься любым ремонтом. Все, что будет починено в этот день, прослужит долго.

  • Молиться святым Симеону и Анне. Их считают покровителями новорожденных. К ним обращаются с молитвами о здоровье младенцев.

  • Вставать как можно раньше. Ранний подъем на Починки обещает удачу во всех делах до конца года.

  • Проверять семена к посадке. Хороший день для того, чтобы перебрать запасы и подготовиться к огородному сезону.

Что можно делать по приметам в феврале Что можно делать по приметам в феврале Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что категорически нельзя делать 16 февраля

  • Носить черные вещи. Верили, что черная одежда в этот день может притянуть мелкие неприятности и траур.

  • Брать деньги в долг. Считалось, что взятая сегодня сумма «утечет сквозь пальцы», а долги будут преследовать до следующей зимы.

  • Лениться и долго спать. Тот, кто проспит Починки, рискует провести весь год в нужде и безделье.

  • Переставлять мебель в доме. По поверьям, это может потревожить домового, который только что успокоился после своих именин.

  • Поднимать найденные на дороге деньги. Существовало опасение, что на Починки через монеты передаются болезни и чужие беды.

Как бороться со страхами? Поделились проверенными методами.

приметы
народные приметы
запреты
обычаи
суеверия
погода
февраль
фольклор
Анастасия Фомина
А. Фомина
