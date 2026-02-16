Приметы 16 февраля — Семен и Анна, Починки: время труда и общения с домовым

16 февраля воцерковленные люди особо чтут Анну Пророчицу и Симеона Богоприимца. Они встретили Младенца Христа в храме на следующий день после Сретения. В народе дата получила название Починки. Считалось, что после встречи зимы с весной в Сретенье пора готовиться к полевым работам, не теряя ни минуты.
Погодные приметы на Починки, 16 февраля
Если снег идет хлопьями — лето обещает быть дождливым и сырым.
Шумит лес — к скорой оттепели, а если трещит — мороз задержится надолго.
Много инея на деревьях — к хорошему урожаю зерновых.
Если на Семена и Анну установилась ясная погода — лето будет жарким и солнечным.
Слабая тяга в печи — к потеплению, сильная — к стуже.
Приметы о зверях и птицах 16 февраля
Воробьи очень громко расчирикались — потепление близко.
Традиции Починок и усмирения домового 16 февраля
Эту дату посвящали труду и заботе о домашнем духе. Мужчины с раннего утра отправлялись в сараи чинить упряжь, телеги и плуги. Женщины же занимались починкой одежды, белья и кухонной утвари.
Продолжались именины домового. Считалось, что в ночь на 16 февраля домовой может «заездить» лошадей. Чтобы дух не проказничал, к лошади к привязывали кнут и рукавицы, а за печкой оставляли миску каши.
Традиционным блюдом дня была саламата — густая каша на сале или масле. Ее ела вся семья, чтобы были силы для работы.
Ремонт! Что можно делать 16 февраля
Заниматься любым ремонтом. Все, что будет починено в этот день, прослужит долго.
Молиться святым Симеону и Анне. Их считают покровителями новорожденных. К ним обращаются с молитвами о здоровье младенцев.
Вставать как можно раньше. Ранний подъем на Починки обещает удачу во всех делах до конца года.
Проверять семена к посадке. Хороший день для того, чтобы перебрать запасы и подготовиться к огородному сезону.
Что можно делать по приметам в феврале
Что категорически нельзя делать 16 февраля
Носить черные вещи. Верили, что черная одежда в этот день может притянуть мелкие неприятности и траур.
Брать деньги в долг. Считалось, что взятая сегодня сумма «утечет сквозь пальцы», а долги будут преследовать до следующей зимы.
Лениться и долго спать. Тот, кто проспит Починки, рискует провести весь год в нужде и безделье.
Переставлять мебель в доме. По поверьям, это может потревожить домового, который только что успокоился после своих именин.
Поднимать найденные на дороге деньги. Существовало опасение, что на Починки через монеты передаются болезни и чужие беды.
