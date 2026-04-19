Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 апреля 2026 года

В России 19 апреля 2026 года чествуют работников полиграфии, в США отмечают День чеснока. Какие еще праздники отмечают сегодня в России и других государствах? Рассказываем о значимых событиях, приметах и именах в нашем материале.
19 апреля в России и мире запланировано много интересных и значимых событий. Например, в нашей стране это День принятия Кубани, Крыма и Тамани в состав Российской империи. В честь событий 1773 года установлена особая памятная дата. Тогда Екатерина II издала указ, по которому эти территории признавались частью нашего государства.
Кроме того, в России 19 апреля празднуют День юридической службы МВД России — профессиональный праздник юристов. В прошлом торжество отмечали в июле, однако в 2018 году его перенесли на нынешнюю дату. А все потому, что именно 19 апреля указом Екатерины II в стране был учрежден новый раздел права — полицейское.
Что еще отмечают сегодня в России? Еще два профессиональных праздника установлены на конец апреля. Первый из них, День российской полиграфии, посвящен всем тем, кто производит печатную продукцию — от этикеток и флаеров до журналов и книг. Это торжество справляют сегодня из-за исторического события, что пришлось на 19 апреля. В эту дату заработала московская типография, где Иван Федоров позднее выпустил знаменитую книгу «Апостол», одну из первых печатных в России. Интересно, что до нее на Руси уже были печатные книги, просто мы не знаем точную дату их издания.
День работников ломоперерабатывающей отрасли тоже приходится на 19 апреля. Праздник сегодня отметят все те, кто занимается важным трудом на благо нашей планеты, а именно перерабатывает металлические отходы.
В других государствах сегодня, 19 апреля, запланированы национальные праздники. Так, в Венесуэле и Уругвае отмечают события, которые привели к независимости стран. В Уругвае эта дата носит поэтичное название «Тридцать три ориенталес». А вот в Таджикистане на третью субботу апреля приходится День города Душанбе, государственной столицы.
Памятные даты 19 апреля
Расскажем, кто родился и умер 19 апреля. На свет в эту дату появились писатель Вениамин Каверин, экономист Давид Рикардо, теннисистка Мария Шарапова, комик Антон Шастун, режиссер Александр Птушко, актер Сергей Баталов.
А покинули мир поэт Джордж Байрон, немецкий канцлер Конрад Аденауэр, ученые Пьер Кюри и Чарльз Дарвин, фаворит Екатерины II Платон Зубов.
Необычные праздники и интересные факты
- День подснежника — символа весны и возрождения природы — справляют в разных странах как праздник надежды и красоты. Подснежник — один из первых цветов, который появляется после зимы.
- День путешествующей улыбки и Шутливый день — веселые праздники, которые напоминают о важности хорошего настроения и юмора в жизни.
Среди забавных неофициальных праздников, что отмечают сегодня в мире, можно перечислить американские День чеснока и День сушки на бельевой веревке.
Церковные и религиозные праздники сегодня
Церковный праздник сегодня посвящен памяти святых Иеремия и Евтихия. В народе день прозвали Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. Наши предки верили, что к этому дню в садах зацветали яблони. Поэтому они очень бережно относились к деревьям. Большим грехом считалось срывать сегодня цветы этого растения и ломать его ветви.
Православные также вспоминают и других святых: например Мефодия Солунского, старшего брата святого Кирилла. Их называют создателями славянской азбуки.
Именины и дни ангела 19 апреля
Именины сегодня справляют носители таких редких имен, как Еремей, Евтихий, Платонида, Мефодий. А еще с днем ангела 19 апреля не забудьте поздравить Якова, Петра, Севастьяна, Павла, Ивана (и Иоанна).
Этот день в истории: что произошло 19 апреля?
- 1563 год. Как мы упоминали ранее, в Москве 19 апреля была запущена первая типография Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Вскоре тут был напечатан «Апостол» — одна из первых русских печатных книг и самая первая, дату издания которой мы знаем.
- 1897 год. В США прошел первый Бостонский марафон, один из самых престижных в мире. Он стал стал символом спортивного духа и выносливости.
- 1935 год. В СССР появилось спортивное общество «Спартак».
- 1965 год. Американский инженер Гордон Мур сформулировал закон Мура и предсказал стремительный рост вычислительной мощности компьютеров.
- 1970 год. В СССР изготовили первую «копейку» — настоящий народный автомобиль ВАЗ-2101.
