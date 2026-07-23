Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 июля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 июля 2026 года

Пришло 23 июля 2026 года — сегодня 204-й день года и 53-й день лета. На Руси отмечали Антония Громоносца, в современной России празднуют День дачников, в мире — День китов и дельфинов. Узнаем, какие еще праздники и памятные даты приходятся на 23 июля 2026 года.

История и традиции праздника Антония Громоносца, который отмечают 23 июля

Праздник Антоний Громоносец, который праздновали на Руси, отмечают и в современной России 23 июля. Как и многие другие церковные даты, он сложился из христианских и языческих традиций. Так, в этот день поминают святого Антония Печерского, который жил на рубеже X и XI веков и прославился тем, что стал первым насельником Дальних и Ближних пещер Киево-Печерской лавры. Святой родился в Любече, однако в сознательном возрасте принял постриг и отправился на гору Афон. Заслужив уважение у настоятеля местного монастыря, Антоний был отправлен на родину, чтобы обращать в христианство славян. Прибыв в Киев, он поселился в уединенной пещере, а когда к нему присоединились другие верующие, помог им обустроить место для жилья и молитвы. Когда количество насельников превысило сотню, Антоний ушел в другую пещеру, где у него вскоре снова появились единомышленники. Монах дожил до старости и прославился даром предвидения и сотворения различных чудес.

Славяне на Руси 23 июля обращали особое внимание на грозы. В зависимости от того, насколько громко или долго звучали громовые раскаты, сведущие люди могли предсказать погоду на ближайшие дни. Это было особенно важно, поскольку в эту пору начиналась страда и от погоды зависело, насколько быстро можно будет собрать урожай.

23 июля Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Юноши и девушки в этот день отправлялись на сбор ряски — водяного растения, которое в каждом хозяйстве применяли как источник полезных веществ и антигельминтное средство для скотины, а также использовали в качестве общеукрепляющего средства в знахарстве. Помимо этого, весной сушеную ряску вносили в качестве удобрения для растений на огородах.

Важные и забавные праздники, отмечаемые в разных странах 23 июля 2026 года

В России и других странах мира 23 июля будут отмечать несколько интересных праздников.

Во всем мире 23 июля 2026 года отмечают День китов и дельфинов. Он был учрежден в 1982 году, когда на международном уровне было принято соглашение о запрете ловли китов с целью их дальнейшей переработки и продажи.

В России 23 июля свой «профессиональный» праздник отметят все, у кого есть дача. Стоит отметить, что праздновать этот день могут и владельцы огородов и загородных домов — в общем, все те, у кого есть участок земли за пределами города, где что-то растет, цветет, плодоносит, радует глаз и позволяет провести время на свежем воздухе.

Кстати, часть владельцев загородных участков отметят сегодня еще один праздник — День великолепной бабушки. Всем внукам на заметку: сегодня нужно как минимум позвонить бабушкам, а лучше приехать в гости с цветами. Угощение любая уважающая себя бабушка, конечно же, приготовит сама. А вот что ее действительно порадует, так это банки из-под солений и варений, которыми она вас снабдила в прошлый ваш визит. Они совсем скоро понадобятся для заготовки нового урожая.

И наконец, сегодня в календаре есть праздник для гурманов — День ванильного мороженого. Его можно приготовить дома самостоятельно или купить в ближайшем магазине.

Праздники 23 июля Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какие исторические праздники и памятные даты выпадают на 23 июля

На 23 июля 2026 года приходится целый ряд исторических праздников и важных дат, которые накопились за долгую историю человечества.

1687 год — по поручению царевны Софьи во Францию прибыло первое русское посольство. В задачи дипломатов, которых принимали в Париже в резиденции «короля-солнца» Людовика XIV, входило получение поддержки Версаля в борьбе против Османской империи.

1874 год — русский ученый Александр Лодыгин получил патент на изобретенную им модель лампы накаливания. Заметим, что независимо друг от друга принцип работы лампы накаливания применяли в различных устройствах Томас Эдисон, Алессандро Вольта, Василий Петров, Хамфри Дэви, Уоррен де ла Рю, Джозеф Свон, Павел Яблочков.

1901 год — немецкий микробиолог Роберт Кох впервые в мире предположил, что источником заражения бубонной чумой являются крысы.

1903 год — с конвейера Ford Motor Company сошел первый автомобиль.

1923 год — в Москве в помещениях богадельни графа Николая Шереметьева начал работу институт травматологии и неотложной помощи им. Н. В. Склифосовского.

Памятные даты 23 июля Фото: Ltd Foma/Russian Look/Global Look Press

В этот день появились на свет:

1884 год — один из братьев — основателей компании Warner Brothers в Голливуде Альберт Уорнер.

1884 год — швейцарский актер, который первым в мире получил награду киноакадемии «Оскар» за лучшую мужскую роль, Эмиль Яннингс.

1899 год — советский кардиолог, основоположник кардиологической школы в СССР Павел Лукомский.

1961 год — американский актер, известный по фильмам «Семь жизней», «Голодные игры», «Веном», «Настоящий детектив», Вуди Харрельсон.

1967 год — американский актер, сыгравший в лентах «Запах женщины», «Целитель Адамс», «Человек, который изменил все», «Голодные игры», «Талантливый мистер Рипли», Филип Сеймур Хоффман.

1989 год — английский актер, исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф.

Дни рождения 23 июля Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Также в этот день мир покинули:

1645 год — первый русский царь из династии Романовых Михаил Федорович.

1875 год — американский промышленник, усовершенствовавший механизм швейной машинки, в частности придумавший ножную педаль, столик для ткани, держатель иглы и горизонтальное расположение челнока, Айзек Зингер.

1968 год — британский физиолог, открывший гистамин — медиатор мгновенных аллергических реакций, Генри Дейл.

1990 год — японский конструктор, создатель электронного телеприемника, один из ведущих специалистов компании JVC Кэндзиро Такаянаги.

2011 год — британская певица, автор и исполнитель песен, в том числе Back To Black, Rehab, Love Is A Losing Game, Stronger Than Me, Эми Уайнхаус.

2012 год — первая американская женщина-астронавт Салли Райд.

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