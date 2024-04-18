В Анапе начали расследовать массовую гибель дельфинов Мэрия Анапы: началась проверка данных о массовой гибели дельфинов на побережье

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Мэрия Анапы инициировала проверку после сообщения о массовой гибели дельфинов на побережье вблизи курорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. По данным властей, в специализированное предприятие по уборке пляжа таких заявок не поступало.

Инцидент мог быть связан с периодичностью штормов в регионе, когда вся рыба уходит на глубину, а млекопитающим становится сложнее прокормить себя, отметил в беседе с изданием заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук. Дельфины могли не пережить стихийное бедствие, предположил он.

Видимо, обессиленные, может, отчасти оголодавшие за зиму животные не пережили очередной шторм и не смогли уйти в более безопасные районы, — допустил Абрамчук.

Ранее «МК в Крыму» информировал, что в крымском поселке Заозерное впервые в России выпустили обратно в море спасенного дельфина. Как писало издание со ссылкой на центр реабилитации дельфинов «Безмятежное море», животное вылечили после того, как его спасли волонтеры. Сотрудники предложили людям, выходящим в море в районе города Балаклавы, искать выпущенного млекопитающего, у которого на плавнике теперь желтая бирка, и присылать им его фотографии.