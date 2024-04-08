В России впервые выпустили спасенного дельфина обратно в море

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В крымском поселке Заозерное впервые в России выпустили обратно в море спасенного дельфина, пишет «МК в Крыму». Как сообщает издание со ссылкой на центр реабилитации дельфинов «Безмятежное море», животное вылечили после того, как его спасли волонтеры.

Это впервые в России, когда дикого дельфина реабилитировали и выпустили обратно в море. Кимми мы отпустили рядом с группой афалин. Он очень быстро уплыл в их сторону и растворился в море, как и сама стая, — говорится в сообщении.

Волонтеры предложили людям, выходящим в море в районе города Балаклавы, искать выпущенного дельфина, у которого на плавнике теперь желтая бирка, и присылать им его фотографии.

Ранее в Крыму начала работать «Школа спасения дельфинов», в которой местных жителей учат оказывать помощь млекопитающим. Как уточнила представитель центра «Безмятежное море» Анна Русецкая, дельфины не застрахованы от инфекционных заболеваний и отравлений. Кроме того, происходят ситуации, когда детеныши остаются без матери.

В начале апреля специалисты из Фонда друзей балтийской нерпы спасли истощенного тюлененка в Ленинградской области. Вместе с ним волонтеры обнаружили детеныша нерпы, которого исклевали птицы, обоих животных отправили на реабилитацию.