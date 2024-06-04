Домашнее мороженое без сахара — это низкокалорийный и простой в приготовлении десерт. Делимся рецептом ПП-мороженого из трех ингредиентов.
Ингредиенты
- Клубника — 500 г
- Бананы спелые — 3 шт.
- Молоко — 100 мл
Способ приготовления
Нарежьте клубнику и бананы, сложите в контейнеры и оставьте в морозилке на 2–3 часа.
Не размораживая, выложите ингредиенты в чашу блендера. Взбейте до однородности, добавьте молоко и взбейте еще раз.
Переложите смесь в емкость для мороженого (например, в контейнер), поставьте в морозилку на 3 часа. Каждые 30 часов перемешивайте мороженое, чтобы оно застыло равномерно.
Домашнее мороженое без сахара готово! Подавайте в мисочках или креманках.
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