Как приготовить мороженое без сахара: рецепт домашнего ПП-мороженого

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Рецепт мороженого без сахара

Домашнее мороженое без сахара — это низкокалорийный и простой в приготовлении десерт. Делимся рецептом ПП-мороженого из трех ингредиентов.

Ингредиенты

Клубника — 500 г

Бананы спелые — 3 шт.

Молоко — 100 мл

Способ приготовления

Нарежьте клубнику и бананы, сложите в контейнеры и оставьте в морозилке на 2–3 часа.

Не размораживая, выложите ингредиенты в чашу блендера. Взбейте до однородности, добавьте молоко и взбейте еще раз.

Переложите смесь в емкость для мороженого (например, в контейнер), поставьте в морозилку на 3 часа. Каждые 30 часов перемешивайте мороженое, чтобы оно застыло равномерно.

Домашнее мороженое без сахара готово! Подавайте в мисочках или креманках.

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