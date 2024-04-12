«Потрясает и будоражит»: продюсер объяснил мировую славу Эми Уайнхаус Продюсер Бабичев: Уайнхаус создала уникальную и не похожую на других музыку

Фото: g15/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эми Уайнхаус

Достижения певицы Эми Уайнхаус за 27 лет жизни потрясают и будоражат, у нее было много энергии для создания не похожей на других музыки, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев. По его мнению, артистка сумела привлечь внимание к стилям соул и R«n„B и ритмам блюза, на которых многие выросли в XX веке. Бабичев отметил, что Уайнхаус успела создать два полноценных альбома, которые невероятно точны и органичны.

То, что Уайнхаус успела сделать за свои 27 лет, потрясает и будоражит умы тех, кто работает в индустрии. До сих пор непонятно, откуда у нее это бралось в достаточно юном возрасте. В молодом возрасте часто подражают кумирам и под копирку делают такую же музыку, но это не про Уайнхаус. Она делала совсем другую музыку. Не нужно гнаться за трендами — нужно их создавать, — сказал Бабичев.

Продюсер напомнил, что Уайнхаус удалось поработать со своими кумирами, в частности с Тони Беннеттом. По мнению Бабичева, культовость артистки объясняется ее ранним уходом из жизни и включением в так называемый Клуб 27, члены которого не дожили до этого возраста. В этот «клуб» включают, в частности, Джима Моррисона, Дженис Джоплин и Курта Кобейна.

Я считаю, что артисты, которые рано ушли, пресловутый Клуб 27, культовость персонажей, артистов, кроме таланта, — это еще и трагический уход. Как человек поднялся на олимп и какие демоны его съедают, что он так же стремительно падает в бездну. Не выдерживая этого всего, человек уходит. Величайшая трагедия. Сколько мы будем помнить Эми Уайнхаус, столько времени будем думать, как это произошло, что стало триггером, — добавил Бабичев.

12 апреля состоялась британская премьера байопика об Эми Уайнхаус под названием «Обратно во мрак» (Back to Black). В работе над фильмом приняла участие семья исполнительницы. В картине также прозвучат песни Уайнхаус.