Появился трейлер кулинарного шоу по «Гарри Поттеру»

Фото: youtube.com/Harry Potter

На телеканале Food Network, который принадлежит Warner Bros. и Nexstar Media, будет выходить кулинарное шоу по мотивам книг и фильмов о Гарри Поттере, трейлер проекта опубликован на YouTube. Отмечается, что ведущими передачи «Гарри Поттер. Волшебники выпечки» станут близнецы Джеймс и Оливер Фелпс, которые исполняли роль братьев Фреда и Джорджа Уизли.

Участники шоу будут соревноваться в приготовлении сладостей по мотивам «Гарри Поттера». В трейлере, в частности, можно увидеть съедобные корни мандрагоры — волшебного растения, которое фигурировало в фильмах и книгах.

Проект будут снимать в студии «Ливсден» недалеко от Лондона, там же снимали и фильмы про «мальчика, который выжил». Шоу будет проходить в локациях Большого зала школы Хогвартс, платформы 9¾, волшебного банка «Гринготтс» и «Норы» — дома, где проживала семья Рона Уизли.

Ранее Джоан Роулинг, написавшая серию книг о Гарри Поттере, заявила, что не простит звездам экранизации ее произведений Дэниелу Рэдклиффу и Эмме Уотсон критику знаменитостей, примкнувших «к движению, стремящемуся подорвать с трудом завоеванные права женщин». Она призвала артистов извиниться за позицию по трансгендерам (являются частью движения ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).