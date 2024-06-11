Во Франции загорелся Версаль

Фото: Frederic Boulant/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во Франции загорелся Версальский дворец, сообщает BFMTV. По данным телеканала, в результате случившегося никто не пострадал, посетителей достопримечательности вовремя эвакуировали.

Отмечается, что в дворцово-парковом ансамбле сработала пожарная сигнализация. По словам представителей спасательных служб, возгорание «быстро взяли под контроль». Огонь также не нанес ущерба экспонатам.

Ранее в Иваново загорелась крыша Дворца искусств. Пожар мог начаться из-за взрыва газового баллона, используемого для ремонта кровли здания. Источник РЕН ТВ также сообщил, что взрыв произошел на крыше драмтеатра в ходе проведения ремонтных работ. По его информации, взорвался газовый баллон, прохожие при этом не пострадали. На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия разгорелось пламя и валит черный густой дым. О потерпевших среди рабочих не сообщалось.

До этого после удара молнии загорелась крыша здания «Детского посольства» на проспекте Мира в районе ВДНХ в Москве, были эвакуированы 19 несовершеннолетних. По информации Telegram-канала Readovka, всего из «Детского посольства» эвакуировали 200 человек. Канал также опубликовал кадры, снятые очевидцами. На них сквозь листву можно заметить бушующее пламя и дым.