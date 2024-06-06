«Детское посольство» загорелось после удара молнии SHOT: в Москве эвакуировали «Детское посольство» из-за пожара

Крыша здания «Детского посольства» на Проспекте мира в районе ВДНХ в Москве загорелась после удара молнии, сообщает Telegram-канал SHOT. Согласно его сведениям, были эвакуированы 19 несовершеннолетних.

Как уточняется в публикации, крыша здания продолжает гореть. Имеются ли пострадавшие среди воспитанников центра развития детей или его сотрудников, неизвестно. К месту происшествия уже выехали экстренные службы.

По информации Telegram-канала Readovka, всего из «Детского посольства» эвакуировали 200 человек. Жители Останкинского района сообщают, что над горящим зданием поднялся столб дыма. Канал также опубликовал кадры, снятые очевидцами. На них сквозь листву можно заметить бушующее пламя и дым.