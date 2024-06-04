Удар молнии убил 14-летнего подростка во время рыбалки в Пермском крае

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Подросток скончался в результате удара молнией в Оханском округе Пермского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря администрации Нытвенского округа Натальи Быстровой. По ее словам, в момент трагедии 14-летний мальчик рыбачил вместе с отцом на реке Каме. Сотрудники Следственного комитета России проводят проверку по факту случившегося.

Подтверждаем факт гибели ребенка 2009 года во время грозы от удара молнии. Об этом главе округа сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба, — уточнила Быстрова.

В свою очередь издание «КП-Пермь» сообщает, что во время грозы мальчик с отцом попытались укрыться, спрятавшись под березой. Молния ударила в нескольких метрах от них и попала в ребенка. Мужчина попытался реанимировать сына, однако ему так и не удалось спасти жизнь мальчику. Приехавшие на место врачи констатировали его смерть. По словам Быстровой, семья погибшего может рассчитывать на материальную помощь, так как подросток скончался в результате несчастного случая.

Как сообщалось ранее, в чешском городе Либереце 15 человек получили травмы в результате удара молнии о землю. В числе пострадавших пятеро детей. Отмечается, что некоторым из них понадобилась реанимация.