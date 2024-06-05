Один разряд молнии унес две жизни в Башкирии В Башкирии молния одним ударом убила двух коров

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В башкирской деревне Галиакберово две коровы погибли от удара молнией, сообщает «КП-Уфа». Инцидент произошел во время непогоды 4 июня. В Сети были опубликованы фото с места ЧП.

На кадрах видно, что кроме туш коров на месте ЧП также лежат бревна березы. Животные были убиты одним разрядом молнии.

В тот день МЧС Башкирии предупреждало жителей республики о надвигающихся опасных природных явлениях. 5 июня ожидается шквалистый ветер, град, грозы и кратковременные дожди.

Ранее сообщалось, что подросток скончался в результате удара молнией в Оханском округе Пермского края. В момент трагедии 14-летний мальчик рыбачил вместе с отцом на реке Каме. Во время грозы мальчик с отцом попытались укрыться, спрятавшись под березой. Молния ударила в нескольких метрах от них и попала в ребенка. Мужчина попытался реанимировать сына, однако ему так и не удалось спасти жизнь мальчику.