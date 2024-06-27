Россиянин в больнице проснулся из-за укуса крысы в шею В калининградской больнице крыса залезла к пациенту в койку и укусила его в шею

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В Калининграде крыса укусила спящего пациента стационара в шею, сообщает издание «Клопс». Об этом рассказала племянница пострадавшего. Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 июня. Мужчине сразу сделали профилактические уколы.

Она забралась в постель, цапнула его со спины за шею и прыгнула на руку. Все, конечно, были в панике, сообщили врачам. Те сразу начали делать дяде уколы от бешенства и других опасных болезней. Вскоре крысу удалось изловить и убить, дядя сфотографировал ее. Говорит, что она в палате везде бегала — у кого-то мыло погрызла, — рассказала женщина.

Родственница говорит, что они попытались связаться с руководством больницы и обсудить происшествие. По одному номеру телефону не дозвонились, а по другому сотрудница отказалась общаться.

Роспотребнадзор начал экстренное эпидемиологическое расследование в связи с этой ситуацией. Там намерены привлечь уполномоченных лиц к ответственности.

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