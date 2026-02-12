Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 февраля 2026 года

12 февраля — 43-й день 2026 года по григорианскому календарю и 30-й — по юлианскому. Граждане России, а также других стран мира отмечают более десятка праздников, кроме того, на этот день выпадает еще и 10 тезоименитств. Расскажем, чем еще известна эта дата в мировой истории.
Праздники, именины и народные приметы 12 февраля
В 2026 году на 12 февраля приходятся следующие праздники и значимые даты:
- День Чарлза Дарвина;
- День чистки компьютеров;
- День борьбы с эпилепсией;
- День охраны безопасности в обществе;
- День Красной Руки (запрет на участие в боевых действиях детей-солдат);
- День здоровья репродуктивной системы;
- День новых троп;
- День пудинга из слив;
- День науки и гуманизма;
- День брачных контор;
- День свободного брака;
- День сумасшедшего желудка;
- День борьбы с раком желчных протоков.
Кроме этого, христиане в эту дату отмечают Трехсвятие — поминают трех значимых святых в православии: Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Василия Великого.
Также на этот день выпадает тезоименитство для:
- Пелагеи;
- Владимира;
- Ивана;
- Василия;
- Максима;
- Петра;
- Степана;
- Григория;
- Федора;
- Яна.
У славян для этого дня было несколько важных примет и поверий:
- вороны прячут голову под крыло — к холодам;
- воют волки, а зайцы подходят близко к жилью — к лютой стуже;
- полевки бегают по снежному насту — к скорому теплу;
- в этот день женщинам запрещены любые работы с тканью и пряжей, нельзя даже стирать;
- любая мужская работа по хозяйству будет спориться.
Важные даты для 12 февраля 2026 года
В этом году 12 февраля, как и во все предыдущие годы, в календаре будет несколько важных памятных дат:
1429 — 17-летняя Жанна д'Арк заявляет о том, что ей предписано изгнать узурпаторов и покончить с осадой Орлеана.
1818 — государство Чили заявило о независимости от Испании.
1832 — группа островов Галапагос присоединена к Эквадору.
1864 — открытие первого зоопарка в Москве.
1865 — выдающийся русский ученый, химик Дмитрий Менделеев успешно провел защиту работы «О соединении спирта с водою».
1884 — в Америке запатентована система подачи чернил для капиллярных авторучек, которую изобрел продавец канцтоваров Л. Е. Уотерман.
1898 — британец Генри Линдфильд стал первой в мире жертвой автомобильной катастрофы.
1912 — вдова китайского императора Цыси подписала отречение от престола от имени несовершеннолетнего Пу И.
1931 — папа Пий XI впервые выступил перед паствой по радио Ватикана.
1938 — гитлеровская Германия заявила об аншлюсе Австрии.
1941 — первый в мире пациент полностью выздоровел благодаря применению пенициллина.
1947 — на Дальнем Востоке в горах Сихотэ-Алинь упал метеорит.
1955 — совмин СССР утвердил решение о создании полигона для запуска ракет на территории Казахской ССР, который получил название Байконур.
1957 — американский физик и химик Роберт Венторф впервые получил в результате опытов кубический нитрид бора — одно из наиболее твердых веществ в мире.
1958 — в Китае началась кампания по уничтожению сельхозвредителей, из-за которой в стране было уничтожено большое количество воробьев, что позже вылилось в массовый неурожай и голод.
1961 — СССР вывел на заданную орбиту первую автоматическую межпланетную станцию «Венера-1».
1973 — на орбиту Марса вышла советская автоматическая межпланетная станция «Марс-5».
1974 — арест писателя Александра Солженицына.
1979 — первый океанографический спутник «Космос-1076» успешно запущен в СССР.
1994 — король Норвегии Харальд V в Лиллехаммере дал старт XVII зимним Олимпийским играм.
1994 — кража одной из версий полотна «Крик» кисти Эдварда Мунка из Национального музея Норвегии.
1998 — в Париже было подписано международное соглашение о запрете клонирования человека, которое подписали 19 стран.
1999 — сенат США не принял импичмент Билла Клинтона, поданного на волне скандала с Моникой Левински.
