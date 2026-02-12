Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 февраля 2026 года

Семья и жизнь

12 февраля — день в истории

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 февраля 2026 года

12 февраля — 43-й день 2026 года по григорианскому календарю и 30-й — по юлианскому. Граждане России, а также других стран мира отмечают более десятка праздников, кроме того, на этот день выпадает еще и 10 тезоименитств. Расскажем, чем еще известна эта дата в мировой истории.

Праздники, именины и народные приметы 12 февраля

В 2026 году на 12 февраля приходятся следующие праздники и значимые даты:

День Чарлза Дарвина;

День чистки компьютеров;

День борьбы с эпилепсией;

День охраны безопасности в обществе;

День Красной Руки (запрет на участие в боевых действиях детей-солдат);

День здоровья репродуктивной системы;

День новых троп;

День пудинга из слив;

День науки и гуманизма;

День брачных контор;

День свободного брака;

День сумасшедшего желудка;

День борьбы с раком желчных протоков.

Кроме этого, христиане в эту дату отмечают Трехсвятие — поминают трех значимых святых в православии: Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Василия Великого.

Также на этот день выпадает тезоименитство для:

Пелагеи;

Владимира;

Ивана;

Василия;

Максима;

Петра;

Степана;

Григория;

Федора;

Яна.

Праздники 12 февраля Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

У славян для этого дня было несколько важных примет и поверий:

вороны прячут голову под крыло — к холодам;

воют волки, а зайцы подходят близко к жилью — к лютой стуже;

полевки бегают по снежному насту — к скорому теплу;

в этот день женщинам запрещены любые работы с тканью и пряжей, нельзя даже стирать;

любая мужская работа по хозяйству будет спориться.

Важные даты для 12 февраля 2026 года

В этом году 12 февраля, как и во все предыдущие годы, в календаре будет несколько важных памятных дат:

1429 — 17-летняя Жанна д'Арк заявляет о том, что ей предписано изгнать узурпаторов и покончить с осадой Орлеана.

1818 — государство Чили заявило о независимости от Испании.

1832 — группа островов Галапагос присоединена к Эквадору.

1864 — открытие первого зоопарка в Москве.

1865 — выдающийся русский ученый, химик Дмитрий Менделеев успешно провел защиту работы «О соединении спирта с водою».

1884 — в Америке запатентована система подачи чернил для капиллярных авторучек, которую изобрел продавец канцтоваров Л. Е. Уотерман.

1898 — британец Генри Линдфильд стал первой в мире жертвой автомобильной катастрофы.

1912 — вдова китайского императора Цыси подписала отречение от престола от имени несовершеннолетнего Пу И.

1931 — папа Пий XI впервые выступил перед паствой по радио Ватикана.

1938 — гитлеровская Германия заявила об аншлюсе Австрии.

1941 — первый в мире пациент полностью выздоровел благодаря применению пенициллина.

1947 — на Дальнем Востоке в горах Сихотэ-Алинь упал метеорит.

1955 — совмин СССР утвердил решение о создании полигона для запуска ракет на территории Казахской ССР, который получил название Байконур.

1957 — американский физик и химик Роберт Венторф впервые получил в результате опытов кубический нитрид бора — одно из наиболее твердых веществ в мире.

1958 — в Китае началась кампания по уничтожению сельхозвредителей, из-за которой в стране было уничтожено большое количество воробьев, что позже вылилось в массовый неурожай и голод.

1961 — СССР вывел на заданную орбиту первую автоматическую межпланетную станцию «Венера-1».

1973 — на орбиту Марса вышла советская автоматическая межпланетная станция «Марс-5».

1974 — арест писателя Александра Солженицына.

1979 — первый океанографический спутник «Космос-1076» успешно запущен в СССР.

1994 — король Норвегии Харальд V в Лиллехаммере дал старт XVII зимним Олимпийским играм.

1994 — кража одной из версий полотна «Крик» кисти Эдварда Мунка из Национального музея Норвегии.

1998 — в Париже было подписано международное соглашение о запрете клонирования человека, которое подписали 19 стран.

1999 — сенат США не принял импичмент Билла Клинтона, поданного на волне скандала с Моникой Левински.

Ранее мы рассказывали, как уберечь от грызунов зимой деревья на дачном участке.