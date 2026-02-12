Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 00:05

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 февраля 2026 года

12 февраля — день в истории 12 февраля — день в истории Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

12 февраля — 43-й день 2026 года по григорианскому календарю и 30-й — по юлианскому. Граждане России, а также других стран мира отмечают более десятка праздников, кроме того, на этот день выпадает еще и 10 тезоименитств. Расскажем, чем еще известна эта дата в мировой истории.

Праздники, именины и народные приметы 12 февраля

В 2026 году на 12 февраля приходятся следующие праздники и значимые даты:

  • День Чарлза Дарвина;
  • День чистки компьютеров;
  • День борьбы с эпилепсией;
  • День охраны безопасности в обществе;
  • День Красной Руки (запрет на участие в боевых действиях детей-солдат);
  • День здоровья репродуктивной системы;
  • День новых троп;
  • День пудинга из слив;
  • День науки и гуманизма;
  • День брачных контор;
  • День свободного брака;
  • День сумасшедшего желудка;
  • День борьбы с раком желчных протоков.

Кроме этого, христиане в эту дату отмечают Трехсвятие — поминают трех значимых святых в православии: Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Василия Великого.

Также на этот день выпадает тезоименитство для:

  • Пелагеи;
  • Владимира;
  • Ивана;
  • Василия;
  • Максима;
  • Петра;
  • Степана;
  • Григория;
  • Федора;
  • Яна.

Праздники 12 февраля Праздники 12 февраля Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

У славян для этого дня было несколько важных примет и поверий:
  • вороны прячут голову под крыло — к холодам;
  • воют волки, а зайцы подходят близко к жилью — к лютой стуже;
  • полевки бегают по снежному насту — к скорому теплу;
  • в этот день женщинам запрещены любые работы с тканью и пряжей, нельзя даже стирать;
  • любая мужская работа по хозяйству будет спориться.

Важные даты для 12 февраля 2026 года

В этом году 12 февраля, как и во все предыдущие годы, в календаре будет несколько важных памятных дат:

1429 — 17-летняя Жанна д'Арк заявляет о том, что ей предписано изгнать узурпаторов и покончить с осадой Орлеана.

1818 — государство Чили заявило о независимости от Испании.

1832 — группа островов Галапагос присоединена к Эквадору.

1864 — открытие первого зоопарка в Москве.

1865 — выдающийся русский ученый, химик Дмитрий Менделеев успешно провел защиту работы «О соединении спирта с водою».

1884 — в Америке запатентована система подачи чернил для капиллярных авторучек, которую изобрел продавец канцтоваров Л. Е. Уотерман.

1898 — британец Генри Линдфильд стал первой в мире жертвой автомобильной катастрофы.

1912 — вдова китайского императора Цыси подписала отречение от престола от имени несовершеннолетнего Пу И.

1931 — папа Пий XI впервые выступил перед паствой по радио Ватикана.

1938 — гитлеровская Германия заявила об аншлюсе Австрии.

1941 — первый в мире пациент полностью выздоровел благодаря применению пенициллина.

1947 — на Дальнем Востоке в горах Сихотэ-Алинь упал метеорит.

1955 — совмин СССР утвердил решение о создании полигона для запуска ракет на территории Казахской ССР, который получил название Байконур.

1957 — американский физик и химик Роберт Венторф впервые получил в результате опытов кубический нитрид бора — одно из наиболее твердых веществ в мире.

1958 — в Китае началась кампания по уничтожению сельхозвредителей, из-за которой в стране было уничтожено большое количество воробьев, что позже вылилось в массовый неурожай и голод.

1961 — СССР вывел на заданную орбиту первую автоматическую межпланетную станцию «Венера-1».

1973 — на орбиту Марса вышла советская автоматическая межпланетная станция «Марс-5».

1974 — арест писателя Александра Солженицына.

1979 — первый океанографический спутник «Космос-1076» успешно запущен в СССР.

1994 — король Норвегии Харальд V в Лиллехаммере дал старт XVII зимним Олимпийским играм.

1994 — кража одной из версий полотна «Крик» кисти Эдварда Мунка из Национального музея Норвегии.

1998 — в Париже было подписано международное соглашение о запрете клонирования человека, которое подписали 19 стран.

1999 — сенат США не принял импичмент Билла Клинтона, поданного на волне скандала с Моникой Левински.

Ранее мы рассказывали, как уберечь от грызунов зимой деревья на дачном участке.

онкология
солдаты
христианство
Чарльз Дарвин
праздники
февраль
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главные красотки Олимпиады: ради них нужно следить за соревнованиями
Развод, слова об СВО, разлад со Светлаковым: как живет Михаил Галустян
Калуга, Саратов и Волгоград перекрыли небо
Мошенники начали рассылать валентинки от имени Дурова к 14 февраля
«Проявить серьезность»: Милонов дал совет Сабурову по возвращению в Россию
Зеленский высказался о выборах на Украине
«Спартак», Месси, Бекхэм: кто из звезд футбола засветился в файлах Эпштейна
Жена запретила принцу Гарри общаться с семьей из-за одного скандала
«Прямой удар»: ВСУ атаковали машину скорой помощи
Над Севастополем сбили две воздушные цели
Как оспорить взлетевшую плату за ЖКУ: что делать, куда обращаться
Германия сменила посла в России
«Построже»: Медведев призвал пересмотреть реестр друзей России
Десятки дронов ВСУ сбили над тремя регионами РФ
В России создадут приложение с информацией о господдержке для семей
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Путин поручил создать спецгруппу по защите традиционных ценностей
Ученые забили тревогу из-за перехода климата Земли к опасному режиму
В России может появиться новая льгота при рождении четвертого ребенка
Оперштаб Кубани назвал фейком сообщение о причине стрельбы в Анапе
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.