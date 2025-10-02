Биржа труда в Казани: как встать на учет и быстро найти работу

Что нового на бирже труда в 2025 году?

Биржа труда в Казани: как встать на учет и быстро найти работу

Если вы задумались о том, как встать на биржу труда в Казани, этот гайд поможет вам разобраться во всех деталях.

Кто может зарегистрироваться на бирже вакансий?

На учет в центры занятости имеют возможность встать россияне старше 16 лет, не имеющие на данный момент работы или какого-то официального заработка. Иностранцы тоже вправе обратиться за содействием в трудоустройстве, но пособие при отсутствии работы им не выплачивается. Не могут быть официально признаны безработными пенсионеры, студенты-очники, единоличные владельцы бизнеса и самозанятые и военнослужащие.

Какие документы потребуются

Основной пакет документов — это паспорт гражданина РФ, СНИЛС и ряд других «корочек»:

трудовая книжка или документы, заменяющие ее (если вы раньше трудились);

документы об образовании и подтверждающие вашу квалификацию;

справка о вашем среднем стабильном заработке за последние три месяца, ее выдают на месте работы, откуда вы недавно ушли;

банковские реквизиты для перечисления временной финансовой помощи.

Для тех, кто ищет способ трудоустроиться впервые и не имеет опыта, список покороче: потребуются паспорт РФ, «корочки» об образовании и заявление.

Биржа труда в Казани: как встать на учет и быстро найти работу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Способы регистрации: онлайн и офлайн

Актуальный ответ на вопрос, как встать на биржу труда в Казани, включает два удобных способа:

онлайн-регистрацию на федеральном портале «Работа в России». Такой способ — самый быстрый и современный;

личный визит в офис центра занятости. Адреса филиалов по районам города легко найти в интернете.

Как платят пособия в 2025 году

После признания вас безработным назначается выплата. Ее сумма зависит от вашего предыдущего заработка и категории:

максимальный размер — 15 043,78 рубля;

минимальный размер — 1764,05 рубля.

Начисление производится в течение определенного периода:

для большинства граждан — до шести месяцев;

для предпенсионеров (тех, кому до заслуженного отдыха осталось пять лет) — до года;

для ищущих работу впервые или длительно не работавших — до трех месяцев.

Как встать на биржу труда в Казани: подробный гайд для соискателей Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему могут отказать в постановке на биржу вакансий?

Отказ в статусе «безработный» последует, если вы два раза не приняли предложенные вам вакансии, предоставили заведомо ложные сведения о себе или поддельные «корочки» или же вовсе не явились в назначенный день для предложения вакансий без уважительной на то причины.

Что нового на бирже труда в 2025 году?

Система службы занятости населения продолжает развиваться в рамках модернизации. Основной акцент делается на цифровизацию услуг — подать заявление или оформиться для получения льгот и поиска работы можно полностью онлайн. Через базу «Работа в России» казанцы могут самостоятельно искать вакансии своей мечты по своему региону, профессии и желаемому уровню дохода. Надеемся, этот гайд был для вас полезен. Удачи в трудоустройстве!

Ранее мы рассказывали, какую подработку могут найти для себя студенты.