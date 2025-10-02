Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 10:30

Биржа труда в Казани: как встать на учет и быстро найти работу

Что нового на бирже труда в 2025 году? Что нового на бирже труда в 2025 году? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если вы задумались о том, как встать на биржу труда в Казани, этот гайд поможет вам разобраться во всех деталях.

Кто может зарегистрироваться на бирже вакансий?

На учет в центры занятости имеют возможность встать россияне старше 16 лет, не имеющие на данный момент работы или какого-то официального заработка. Иностранцы тоже вправе обратиться за содействием в трудоустройстве, но пособие при отсутствии работы им не выплачивается. Не могут быть официально признаны безработными пенсионеры, студенты-очники, единоличные владельцы бизнеса и самозанятые и военнослужащие.

Какие документы потребуются

Основной пакет документов — это паспорт гражданина РФ, СНИЛС и ряд других «корочек»:

  • трудовая книжка или документы, заменяющие ее (если вы раньше трудились);

  • документы об образовании и подтверждающие вашу квалификацию;

  • справка о вашем среднем стабильном заработке за последние три месяца, ее выдают на месте работы, откуда вы недавно ушли;

  • банковские реквизиты для перечисления временной финансовой помощи.

Для тех, кто ищет способ трудоустроиться впервые и не имеет опыта, список покороче: потребуются паспорт РФ, «корочки» об образовании и заявление.

Биржа труда в Казани: как встать на учет и быстро найти работу Биржа труда в Казани: как встать на учет и быстро найти работу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Способы регистрации: онлайн и офлайн

Актуальный ответ на вопрос, как встать на биржу труда в Казани, включает два удобных способа:

  • онлайн-регистрацию на федеральном портале «Работа в России». Такой способ — самый быстрый и современный;

  • личный визит в офис центра занятости. Адреса филиалов по районам города легко найти в интернете.

Как платят пособия в 2025 году

После признания вас безработным назначается выплата. Ее сумма зависит от вашего предыдущего заработка и категории:

  • максимальный размер — 15 043,78 рубля;

  • минимальный размер — 1764,05 рубля.

Начисление производится в течение определенного периода:

  • для большинства граждан — до шести месяцев;

  • для предпенсионеров (тех, кому до заслуженного отдыха осталось пять лет) — до года;

  • для ищущих работу впервые или длительно не работавших — до трех месяцев.

Как встать на биржу труда в Казани: подробный гайд для соискателей Как встать на биржу труда в Казани: подробный гайд для соискателей Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему могут отказать в постановке на биржу вакансий?

Отказ в статусе «безработный» последует, если вы два раза не приняли предложенные вам вакансии, предоставили заведомо ложные сведения о себе или поддельные «корочки» или же вовсе не явились в назначенный день для предложения вакансий без уважительной на то причины.

Что нового на бирже труда в 2025 году?

Система службы занятости населения продолжает развиваться в рамках модернизации. Основной акцент делается на цифровизацию услуг — подать заявление или оформиться для получения льгот и поиска работы можно полностью онлайн. Через базу «Работа в России» казанцы могут самостоятельно искать вакансии своей мечты по своему региону, профессии и желаемому уровню дохода. Надеемся, этот гайд был для вас полезен. Удачи в трудоустройстве!

Ранее мы рассказывали, какую подработку могут найти для себя студенты.

советы
работа
вакансии
труд
лайфхаки
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как «Цифровая стройка» повлияет на расходы россиян
Школьник просидел всю ночь в холодной яме и попал в больницу
Адвокат назвал иск против Пугачевой необоснованным
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
В Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
В Кремле ответили на сообщения о передаче Украине данных для ударов по РФ
Песков заявил, что РФ должным образом ответит на передачу ВСУ Tomahawk
Котлино, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 октября
В Кремле подтвердили участие Путина в G20
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.