20 октября 2025 в 10:30

Запеките свеклу в фольге с орехами — необычно и полезно

Запеките свеклу в фольге с орехами — необычно и полезно

Свекла — это полезный корнеплод, богатый витаминами и минералами, который легко превратить в вкусное блюдо. Если вы ищете, как вкусно запечь свеклу в фольге, то вариант с орехами и изюмом станет отличным выбором для семейного ужина или полезного перекуса. Этот рецепт простой, не требует сложных ингредиентов и сохраняет максимум пользы от овоща.

Для приготовления на четыре порции понадобится: 4 средние свеклы (около 800 г), 100 г грецких орехов (рубленых), 50 г изюма (без косточек), 2 ст. л. оливкового масла, соль по вкусу, свежемолотый черный перец (опционально). Подготовьте свеклу: тщательно промойте, очистите от кожуры и нарежьте кубиками размером 2–3 см. Это займет не больше 10 минут.

Выложите свеклу на двойной слой фольги, посыпьте орехами и изюмом, сбрызните маслом и посолите. Аккуратно заверните фольгу, чтобы получился плотный конверт — пар внутри сделает овощ мягким и сочным. Разогрейте духовку до 190 °C и запекайте 35–45 минут, в зависимости от размера кусочков. Готовность проверьте вилкой: свекла должна быть нежной, но не разваренной.

Подавайте горячим как гарнир к мясу или в салате с зеленью. Такой способ вкусного запекания свеклы в фольге, подчеркнет ее естественную сладость, а орехи добавят хруста. Попробуйте, и это сделает ваш рацион ярче и полезнее.

Ранее мы делились с вами рецептом идеального ужина из советских времен, который актуален и сегодня.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
