Сочнее не бывает: 3 рецепта шашлыка из курицы. Идеальные маринады внутри

Куриный шашлык готовится быстрее свиного, но требует особого маринада. Стоит ошибиться с маринадом, и мясо получается «резиновым». Мы собрали 3 проверенных рецепта шашлыка из курицы и поделились правилами правильного маринования мяса.

Кефирный маринад для нежной грудки

Этот маринад для шашлыка из курицы — настоящая классика. Мясо получается сочным и так и тает во рту.

Ингредиенты на 700 г филе грудки:

куриное филе (грудка) — 700 г;

кефир 2,5% жирности — 250 мл;

лук репчатый — 180 г (2 средние луковицы);

чеснок — 10 г (2 зубчика);

соль — 5 г (1 ч. ложка без горки);

черный молотый перец — 2 г;

паприка сладкая молотая — 3 г.

Нарежьте грудку кусочками 4x4 см. Лук нашинкуйте на терке или измельчите в блендере — так он даст максимум сока. Смешайте кефир, луковую кашицу, давленый чеснок, перец и паприку. Залейте курицу получившейся массой и маринуйте в холодильнике 2 часа (не дольше 4). Соль добавляйте за 15 минут до жарки. Плотно, кусок к куску, нанизывайте фрагменты курицы на шампуры. Жарьте над углями без открытого огня 8–10 минут, поворачивая каждые 2 минуты.

Калорийность на 100 г готового блюда: 118 ккал.

Полезные свойства: высокое содержание селена для работы щитовидной железы; витамин B6 снижает утомляемость.

Рецепт кефирного маринада для шашлыка из курицы Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Маринад с горчицей и медом для куриных бедер

Ингредиенты на 600 г бедра без кости:

куриное бедро — 600 г;

горчица дижонская (зернистая) — 30 г;

мед жидкий — 20 г;

соевый соус (классический, без подсластителей) — 40 мл;

масло оливковое — 30 мл;

чеснок — 8 г (2 зубчика);

розмарин сушеный — 2 г.

Смешайте горчицу, мед, соевый соус, масло, пропущенный через пресс чеснок и розмарин. Залейте кусочки бедра. Маринуйте всего 30 минут при комнатной температуре. Мед и соевый соус создают глянцевую корочку при жарке, а горчица размягчает коллаген в соединительных тканях бедра. Жарьте 12–15 минут. Важно: из-за меда шампуры надо переворачивать чаще — каждые 1,5 минуты, иначе мясо пригорит.

Калорийность на 100 г готового блюда: 192 ккал.

Полезные свойства: медь помогает синтезу коллагена; магний поддерживает нервную систему.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Пикантный маринад для тушки

Этот рецепт шашлыка из курицы работает и с грудкой, и с бедром. Ключевой факт: томатная кислота маринует мясо быстрее кефира, поэтому время маринования — строго 1,5 часа для грудки и 2 часа для бедра.

Ингредиенты (на 800 г курицы, смесь грудки и бедра 50/50):

курица (филе грудки и бедро без кости) — 800 г;

томатная паста (25 процентов сухих веществ, без сахара) — 80 г;

аджика абхазская сухая — 5–10 г (остроту определяйте на свой вкус);

сок лимона — 30 мл (1,5 ст. ложки);

масло растительное (нерафинированное подсолнечное) — 40 мл;

кориандр молотый — 5 г;

лук репчатый (кольцами) — 200 г.

Смешайте томатную пасту, аджику, сок лимона, масло и кориандр. Обваляйте куски курицы в маринаде, перемешайте с луковыми кольцами. Оставьте в холодильнике: грудку на 1,5 часа, бедро на 2 часа. Перед жаркой стряхните излишки томата (он пригорает). Жарьте 10–12 минут до угольков на поверхности.

Калорийность на 100 г (в среднем по смеси): 145 ккал.

Полезные свойства: ликопин из томатной пасты защищает клетки от окисления; витамин К важен для свертываемости крови.

Какой маринад для шашлыка из курицы выбрать? Для диетического ужина — кефирный (118 ккал), для пикника с детьми — неострый медово-горчичный, для компании любителей поострее — томатный с аджикой. Главное правило: никогда не маринуйте курицу дольше 4 часов. Соблюдайте время, и каждый рецепт шашлыка из курицы даст сочное, а не резиновое мясо.

