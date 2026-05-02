Сочные, как мясо, овощи на мангале. Секрет — в 3 лучших рецептах маринада

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Думаете, сочный и сытный шашлык обязательно должен быть мясным? А вот и нет! Эти 3 рецепта маринада для овощей на мангале доказывают: растительная пища бывает настолько вкусной, что покорит любое сердце! Приготовьте и убедитесь: решетка опустеет мгновенно. Ниже приведены 3 рецепта. Каждый из них сделан из расчета на 500 г нарезанных овощей (цукини, баклажаны, сладкий перец, лук, шампиньоны).

Классический чесночно-травяной (средиземноморский)

Этот маринад для овощей на мангале на решетке идеален для баклажанов и кабачков. Он отличается ярким, но мягким вкусом.

Ингредиенты:

  • масло оливковое — 60 г;

  • лимонный сок (свежий) — 30 г;

  • чеснок — 12 г (4 средних дольки);

  • соль морская — 5 г;

  • перец черный молотый — 2 г;

  • орегано сушеный — 3 г;

  • базилик сушеный — 3 г.

Приготовление за 3 минуты

Пропустите чеснок через пресс. Смешайте его вместе с остальными ингредиентами в миске венчиком. Залейте овощи маринадом и держите 30 минут при комнатной температуре (не дольше 1 часа, иначе оливковое масло сделает кожуру овощей мягкой).

Полезные свойства:

  • витамин E из масла защищает клетки от окисления при нагреве на мангале;

  • аллицин из чеснока снижает риск бактериальных инфекций.

Острый соевый с имбирем (азиатский стиль)

Этот маринад — лучший выбор для перца, лука-порея и грибов. Дает нарядную глянцевую карамель, так что блюдо получается не только вкусным, но и красивым.

Ингредиенты:

  • соус соевый (классический, 6–8% соли) — 50 г;

  • масло кунжутное — 20 г;

  • мед жидкий — 15 г;

  • имбирь свежий тертый — 10 г;

  • перец чили хлопья — 2 г;

  • чеснок — 8 г.

Приготовление

Смешайте соевый соус с медом до полного растворения. Добавьте остальные ингредиенты. Маринуйте 20 минут, не более, иначе соевая соль вытянет всю влагу.

Полезные свойства:

  • имбирь уменьшает газообразование после бобовых и капусты на гриле;

  • кунжутное масло дает лигнаны — природные антиоксиданты.

Натуральный йогуртово-мятный (для нежных овощей)

Этот маринад для овощей на мангале спасает цукини и брокколи от пересыхания на открытом огне. Идеален для решетки с мелкими ячейками.

Ингредиенты:

  • йогурт греческий (2–5% жира, без сахара) — 120 г;

  • масло растительное (рафинированное, подсолнечное) — 20 г;

  • мята свежая рубленая — 5 г (12 крупных листьев);

  • цедра лимона — 4 г;

  • соль — 3 г;

  • кориандр молотый — 2 г.

Важно: не используйте оливковое масло — в сочетании с йогуртом оно дает горечь при нагреве выше 180 градусов.

Приготовление

Йогурт комнатной температуры смешайте с маслом и специями. Добавьте мяту и цедру в последнюю очередь. Маринуйте 40–60 минут в холодильнике. Обязательно стряхните излишки перед жаркой, йогурт пригорает.

Полезные свойства:

  • пробиотики йогурта частично сохраняются при быстром нагреве до 70°C внутри овоща;

  • мятное масло (ментол) облегчает дыхание у астматиков во время дымного мангала.

Используйте маринад в соотношении 60–120 г на 500 г овощей. Благодаря выверенным пропорциям овощной шашлык получится сочным и сытным. Отправляйтесь экспериментировать!

Ранее мы поделились 3 беспроигрышными рецептами шашлыка из курицы.

Елизавета Макаревич
