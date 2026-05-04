Шашлык без мангала: сочная свинина на сковороде — настоящая находка для дождливого вечера

Когда за окном дождь, а душа просит шашлыка, выход есть. Достаточно хорошей сковороды и проверенного маринада. Мясо получается не хуже, чем на углях.

Что понадобится

Свинина (шейка или лопатка) — 500 г, лук репчатый — 2 шт., чеснок — 3 зубчика, соевый соус — 3 ст. л., паприка молотая — 1 ч. л., кориандр молотый — 0,5 ч. л., перец черный — по вкусу, масло растительное — 3 ст. л.

Как готовлю

Свинину мою, обсушиваю и нарезаю небольшими кубиками (чуть мельче, чем для классического шашлыка). Лук нарезаю кольцами, чеснок рублю ножом.

Складываю мясо в миску, добавляю лук и чеснок, тщательно перемешиваю руками, чтобы лук пустил сок. В отдельной миске смешиваю соевый соус, паприку, кориандр и перец.

Заливаю маринадом мясо, еще раз перемешиваю, закрываю пленкой и убираю в холодильник минимум на 1 час. Разогреваю большую сковороду с растительным маслом.

Выкладываю мясо порциями (не перегружая сковороду) и жарю на среднем огне до румяной корочки со всех сторон и полной готовности, примерно 10–12 минут. Подаю с крупно нарезанными овощами или салатом, заправленным растительным маслом.