«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 10:30

Помидоры по-корейски быстрого приготовления: если гости на пороге

Помидоры по-корейски быстрого приготовления: если гости на пороге Помидоры по-корейски быстрого приготовления: если гости на пороге Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хочется чего-то остренького и необычного, но нет времени на долгое приготовление? Эти помидоры по-корейски станут вашим спасением. Они готовятся моментально и идеально подходят к любому гарниру.

Мы подготовили для вас простой пошаговый рецепт помидоров по-корейски быстрого приготовления. Секрет невероятного вкуса — в свежих овощах и правильно подобранных специях. Вам понадобится 1 кг плотных помидоров, сладкий перец, 1 крупная луковка, чеснок (3-4 зубчика), пучок кинзы, 1 чайная ложечка перемолотого красного перчика, кориандр по вкусу, а также 1 ст. л сахара-песка, 1 ч. л. соли и немного растительного масла.

Начните с нарезки помидоров дольками, а перца и лука — тонкой соломкой. Чеснок мелко порубите, кинзу нарежьте. Смешайте все овощи в чаше, добавьте к ним специи, посолите и подсластите. Аккуратно перемешайте, чтобы не помять томаты. Разогрейте масло и полейте им томаты, чтобы раскрыть аромат специй. Дайте закуске настояться в холодильнике всего час-полтора.

Этот пошаговый рецепт помидоров по-корейски быстрого приготовления гарантирует потрясающий результат. Хрустящее, пикантное и очень сочное блюдо украсит ваше застолье и удивит гостей.

Попробуйте ещё один рецепт непривычного блюда из томатов — пикантную аджику!

томаты
рецепты
кулинария
кухня
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Величковский потребовал миллионы у Лады Дэнс и «Джема»
Более 40 рейсов отказались принимать в одном аэропорту из-за кибератаки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 сентября: где сбои в РФ
«Чудесные здания»: участница «Интервидения» рассказала об эмоциях от Москвы
«Подошли вплотную»: в ДНР заявили об успехах ВС России у Красноармейска
Мощный пожар в Алтайском крае вынудил МЧС эвакуировать сотни человек
Стало известно о климатическом «развороте» в Москве в 2050 году
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 сентября
Зумеры устроили массовые беспорядки в одной стране
«Люди устали от мужиков в платьях»: Мизулина объяснила суть «Интервидения»
Армия России блокировала в Харьковской области сразу два подразделения ВСУ
Россиянам рассказали, какие законодательные изменения ждут их с 1 октября
«Они мертвы»: обвиняемая в отравлении коллег кладовщица написала письмо
Российский регион за сутки атаковали 85 БПЛА
Актер «Улиц разбитых фонарей» признался в многолетней борьбе с зависимостью
В России раскрыли «троянского коня» Трампа в Афганистане
Магнитные бури сегодня, 21 сентября: что завтра, головные боли, апатия
Дженнифер Энистон узнала настоящее имя Риз Уизерспун после 25 лет дружбы
Удары по Украине сегодня, 21 сентября: подробности, список пораженных целей
Гладков сообщил «тяжелые новости» из Шебекино после прилета БПЛА
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»
Шоу-бизнес

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября
Регионы

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.