Помидоры по-корейски быстрого приготовления: если гости на пороге

Хочется чего-то остренького и необычного, но нет времени на долгое приготовление? Эти помидоры по-корейски станут вашим спасением. Они готовятся моментально и идеально подходят к любому гарниру.

Мы подготовили для вас простой пошаговый рецепт помидоров по-корейски быстрого приготовления. Секрет невероятного вкуса — в свежих овощах и правильно подобранных специях. Вам понадобится 1 кг плотных помидоров, сладкий перец, 1 крупная луковка, чеснок (3-4 зубчика), пучок кинзы, 1 чайная ложечка перемолотого красного перчика, кориандр по вкусу, а также 1 ст. л сахара-песка, 1 ч. л. соли и немного растительного масла.

Начните с нарезки помидоров дольками, а перца и лука — тонкой соломкой. Чеснок мелко порубите, кинзу нарежьте. Смешайте все овощи в чаше, добавьте к ним специи, посолите и подсластите. Аккуратно перемешайте, чтобы не помять томаты. Разогрейте масло и полейте им томаты, чтобы раскрыть аромат специй. Дайте закуске настояться в холодильнике всего час-полтора.

Этот пошаговый рецепт помидоров по-корейски быстрого приготовления гарантирует потрясающий результат. Хрустящее, пикантное и очень сочное блюдо украсит ваше застолье и удивит гостей.

