Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 09:15

Картофельное пюре как начинка: 3 отличные идеи — пирожки, зразы и хачапури

Начинка из картошки: рецепт Начинка из картошки: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Картофельное пюре — это не просто гарнир. Оно может стать основой для удивительно вкусных начинок. Пирожки, зразы, хачапури — везде картошка работает идеально. А если пюре не доели со вчерашнего ужина, это еще и отличный способ сохранить остатки еды. Мягкая, нежная, ароматная — такая начинка нравится всем без исключения.

Важное наблюдение

Любая начинка с картофельным пюре строится по одному принципу: пюре + что-то жирное (масло, сметана, жареный лук) + что-то соленое или острое (грибы, мясо, сыр, селедка) + зелень или специи.

Пюре должно быть густым — если жидкое, начинка расползется. Добавляйте меньше молока или больше картофеля.

Начинка для жареных пирожков

Смешайте 400 г готового картофельного пюре со сливочным маслом — не жадничайте, именно масло, по нашим наблюдениям, дает пирожкам сочность. Добавьте одну обжаренную луковицу до золотистого цвета и два сваренных вкрутую и мелко нарубленных яйца. Посолите, поперчите. По желанию добавьте укроп.

Такая начинка не течет, держит форму и идеально подходит для жареных или печеных пирожков. Начинки в пирожок кладите много.

Начинка для картофельных зраз

Возьмите 400 г густого пюре. Желательно, чтобы оно было суховатым, чтобы лепилось легче. Поэтому вчерашнее для этого рецепта подойдет идеально. Добавьте одно сырое яйцо и 2 столовые ложки муки — это скрепит массу.

Отдельно приготовьте начинку: обжарьте 200 г шампиньонов с луком или смешайте тертый сыр с зеленью. Из картофельной основы сформируйте лепешку, положите грибную или сырную начинку в центр, слепите котлетку, обваляйте в панировке. Жарьте до хрустящей корочки.

Начинка для хачапури по-имеретински

Смешайте 400 г картофельного пюре с 200 г тертого имеретинского сыра или сулугуни. Добавьте измельченный зубчик чеснока и мелко рубленую кинзу или укроп. Сыр должен быть соленым, поэтому соли добавляйте по вкусу в самом конце. Эта начинка идеально подходит для тонкого дрожжевого или бездрожжевого теста.

Запекайте хачапури при 200 градусах 15–20 минут. Получаются сытные, ароматные лепешки с тягучей картофельно-сырной серединой.

Советы для идеальной картофельной начинки

  • Пюре должно быть густым. Если оно жидковатое, добавьте немного картофельного крахмала или сухого картофельного пюре из пачки.

  • Холодное пюре — помощник хозяйки. С горячим работать сложно — оно липнет к рукам и разваливается. Сварите картофель заранее и остудите.

  • Не пересаливайте. Добавляйте соль в конце, когда уже смешали все ингредиенты.

  • Добавляйте жир. Сливочное масло, сметана или жареный лук делают начинку сочнее и вкуснее. Постный вариант — растительное масло или грибной бульон.

  • Экспериментируйте со специями. Паприка, тимьян, розмарин, мускатный орех, чеснок, черный перец — все это идеально работает с картофелем.

Что еще можно добавить в картофельную начинку

  • Для пирожков: жареную капусту, печень, грибы.

  • Для зраз: печень, яйцо, сыр, шпинат.

  • Для хачапури: добавить в начинку обжаренный лук или шпинат — будет еще вкуснее.

Анастасия Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прогноз роста ВВП Германии на 2026 год сократили вдвое
Стало известно, кто пользовался услугами «бумажного НДС»
«Трансмашхолдинг» разрабатывает новый дизайн вагонов метро Москвы
Житель Херсонской области шпионил в пользу Украины и поплатился
Экс-генсек НАТО призвал Европу удержать США всеми способами
Российские дроны будет защищать «Подорожник»
США и Иран близки к заключению мирной сделки
Диетолог ответила, сколько шашлыка допустимо съесть за раз
Легковушка влетела в пассажирский автобус в российском регионе
Дрон ВСУ ударил по мотоциклу и убил водителя под Белгородом
Володин раскрыл результаты опроса о близости школ к табачным лавкам
Взорвавшийся во Владикавказе мусоровоз отправили на полигон к саперам
Дуров сообщил о взломе европейской системы верификации возраста
В МВД рассказали о поисках напавшего на сотрудников полиции в Оренбуржье
Внук Кастро тайно передал Трампу секретное письмо с условиями соглашения
По делу сети «бумажного НДС» прошли обыски по более чем 20 адресам
Названа предварительная причина взрыва во Владикавказе
Сотрудник коммунальных служб погиб при взрыве во Владикавказе
Авто подозреваемого в стрельбе по полиции обнаружили под Оренбургом
Эксперты увидели готовность Трампа к уступкам для Ирана
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.