15 января 2026 в 08:45

Быстрая выпечка: 5 лучших десертов за 15 минут — от спиралек до бантиков

Слоеные треугольники быстрого приготовления Слоеные треугольники быстрого приготовления Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда хочется домашней выпечки, но совершенно нет сил на сложные рецепты. В такие моменты помогают простые десерты.

В подборке — пять быстрых вариантов: от тонкого хрустящего татарского кош-теле до теплых пончиков с яблоками и корицей. Все десерты готовятся из обычных продуктов и подходят для самых разных случаев — утреннего чая, семейного ужина или спонтанного перекуса.

Кош-теле: тонкое ароматное печенье, которое жарится меньше минуты

Кош-теле — татарское лакомство, легкое, воздушное и невероятно ароматное. Замесите простое тесто на яйцах, сахаре, сметане и муке: оно получается мягким и податливым. 5 минут отдыха — и можно раскатывать.

Пласт должен быть тонким, почти прозрачным. Нарежьте полоски, сделайте разрез посередине и выверните — так получится характерная форма «язычков». Печенье жарится буквально по полминуты с каждой стороны, сразу становится золотистым и хрупким. Кош-теле можно и запечь в духовке: разогрейте духовку до 190–200 °C, выпекайте 7–12 минут до легкого золотистого оттенка по краям. Для золотистой корочки можно слегка смазать заготовки взбитым яйцом или молоком.

Готовые изделия слегка присыпьте сахарной пудрой — и можно подавать. Это быстрый десерт, который всегда получается.

Немецкие пончики с яблоками и корицей — мягкие внутри и хрустящие снаружи

Эти пончики — отличный способ заменить привычную шарлотку. Тесто замешивается за пару минут: взбейте яйца с сахаром, добавьте молоко, муку и разрыхлитель. Нарежьте яблоко мелкими кусочками, всыпьте корицу — и тесто уже готово к жарке.

Опускайте массу в горячее масло маленькими порциями: пончики быстро поднимаются, покрываются румяной корочкой и становятся мягкими внутри. Их удобно делать и в духовке — просто распределите тесто ложкой или разлейте по формочкам. В обоих вариантах результат один: нежные, теплые, ароматные пончики с легким привкусом яблок.

Пончики дома из готового теста Пончики дома из готового теста Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сырные спирали из слоеного теста: 20 минут — и на столе идеальная выпечка

Если дома есть упаковка слоеного теста, задача упрощается вдвойне. Достаньте его заранее, чтобы оно стало более пластичным. Смешайте два вида сыра, добавьте яйцо и небольшую щепотку специй — начинка получится ароматной и тягучей.

Распределите сыр по поверхности теста, сверните плотным рулетом и нарежьте широкими кружочками. Спиральки быстро поднимаются в духовке, становятся румяными и буквально тают, пока они еще горячие. Это идеальная выпечка к утру, к чаю и к любому случаю, когда хочется чего-то сытного, но легкого в приготовлении.

Треугольники с творогом — быстрые, нежные, с золотистой корочкой

Треугольники — один из самых универсальных рецептов: достаточно смешать творог с сахаром, яйцом и щепоткой ванили. Тесто можно использовать любое — слоеное или песочное. Нарежьте его квадратиками, положите ложку начинки и сложите по диагонали.

Выпечка поднимается быстро, корочка становится румяной, а творожная начинка сохраняет мягкость и легкую сладость. Для дополнительного аромата можно добавить немного лимонной цедры или изюм — вкус сразу станет ярче.

Слоеные бантики с сахаром — хрустящее угощение из трех ингредиентов

Бантики — один из тех рецептов, которые спасают буквально в последнюю минуту. Разморозьте бездрожжевое слоеное тесто, раскатайте и щедро посыпьте сахаром с обеих сторон. Затем сверните пласт к центру, чтобы получился двойной рулет, и нарежьте кусочками.

Быстрая выпечка из готового теста Быстрая выпечка из готового теста Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В духовке сахар превращается в карамель, тесто поднимается и становится хрустящим. Горячие бантики пахнут так, что удержаться невозможно. Подавать их лучше сразу.

Чизкейк на вареной сгущенке: быстрый рецепт легкого торта.

