5 способов приготовить идеальные беляши: от классических до постных

Беляши занимают особое место в домашней выпечке. Главный секрет успеха этого блюда — контраст хрустящего золотистого теста и очень сочного мясного центра. Чтобы начинка таяла во рту, опытные кулинары всегда добавляют в фарш много лука и немного ледяной воды. В нашей подборке вы найдете как традиционные рецепты, так и современные вариации для тех, кто следит за фигурой или предпочитает растительную пищу.

Экспресс-беляши на кефире без дрожжей

Этот метод выручит, когда нет времени ждать, пока поднимется тесто. Кефирная основа делает выпечку пышной и мягкой всего за несколько минут.

В глубокой емкости соедините 250 мл кефира, яйцо, по 1 ч. л. соли и сахара. Всыпьте 1 ч. л. соды и влейте 2 ст. л. растительного масла. Постепенно добавьте 350–400 г муки, замешивая податливое тесто. Дайте ему отдохнуть 10 минут под полотенцем.

Для начинки смешайте 400 г мясного фарша с мелко нарезанной луковицей, солью, перцем и 2 ст. л. ледяной воды. Разделите тесто на 10–12 частей, раскатайте лепешки и выложите в центр по ложке фарша. Защипните края к середине, оставляя небольшое отверстие. Жарьте на сковороде в масле сначала отверстием вниз 3–4 минуты, затем переверните и готовьте еще столько же под крышкой.

Домашние беляши с нежным куриным фаршем

Куриное мясо делает начинку более легкой и деликатной. Это отличный способ сэкономить бюджет, не теряя во вкусе и сочности.

Взбейте яйцо с 1 ч. л. соли и 1 ст. л. сахара. Добавьте 250 мл кефира и 1 ч. л. соды. Когда масса начнет пузыриться, порционно всыпьте 350–400 г муки и замесите мягкое тесто. Оставьте его под пленкой на 15 минут.

Смешайте 400 г куриного фарша с большим количеством рубленого лука, солью, перцем и измельченным чесноком. Влейте пару ст. л. холодной воды для сочности. Сформируйте беляши с отверстием в центре. Жарьте в достаточном количестве масла швом вниз на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до румяности.

Рецепты беляшей Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Полезный вариант: запекаем беляши в духовке

Если вы избегаете жареного, попробуйте приготовить беляши в духовке. Они получаются не менее вкусными, но содержат гораздо меньше жира.

Смешайте стакан теплого молока, по 1 ст. л. соли и сахара, а также 10 г сухих дрожжей. Через 10 минут влейте 50 мл масла, вбейте яйцо и добавьте около 500 г муки. Оставьте мягкое тесто в тепле на час. Для начинки соедините 500 г мясного фарша, крупную луковицу, чеснок, соль, перец и 50 мл воды.

Раскатайте тесто на 12 лепешек, выложите фарш и защипните края, оставляя дырочку. Выложите на противень с пергаментом, дайте постоять 15 минут и смажьте взбитым яйцом. Запекайте при 180 градусах около 25–30 минут. Для дополнительной сочности можно положить в отверстие каждого беляша маленький кусочек сливочного масла перед посадкой в печь.

Классические мясные беляши — как в детстве

Этот рецепт основан на сдобном дрожжевом тесте, которое получается необычайно нежным благодаря добавлению сливочного масла.

Растворите в 250 мл теплого молока 1 ст. л. сахара и 7 г дрожжей. Через 10 минут добавьте 1 ч. л. соли, 50 г растопленного сливочного масла и около 500 г муки. Замесите тесто и дайте ему подняться в тепле 1,5 часа. Начинку сделайте из 500 г смешанного фарша и такого же объема мелко рубленного лука. Посолите, поперчите и добавьте 3 ст. л. ледяной воды.

Сформируйте беляши привычным способом. Начинайте жарить в раскаленном масле обязательно отверстием вниз. Когда низ станет темно-золотистым, переверните. Следите, чтобы огонь не был слишком сильным, иначе тесто сгорит, а мясо внутри не успеет провариться.

Сытные вегетарианские беляши с грибами

Растительная начинка может быть такой же ароматной и плотной, как мясная, если правильно подобрать ингредиенты и специи.

Замесите тесто из 250 мл теплой воды, 1 ст. л. сахара, 7 г дрожжей, 3 ст. л. масла и 450 г муки. Оставьте в тепле на час. Для начинки мелко порубите 400 г шампиньонов и обжарьте их с тремя крупными луковицами до испарения влаги.

В остывшую массу добавьте 100 г замоченного соевого фарша или крошеного копченого тофу. Приправьте солью, черным перцем, копченой паприкой и 1 ст. л. соевого соуса. Слепите беляши с отверстием посередине и обжарьте в раскаленном масле до готовности, начиная с открытой стороны.

Зарядка для желудка! Поделились рецептом, который любят нутрициологи.