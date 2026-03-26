Вегетарианские беляши с мясным вкусом — очень сочные, сытные и ароматные!

Многие думают, что беляш без мяса — это просто пирожок с картошкой. Но настоящий вегетарианский беляш должен быть дерзким: с тем самым луковым соком, характерным ароматом и плотной «мясистой» текстурой. Секрет успеха здесь в правильном сочетании лесных грибов (или шампиньонов) и обжаренного текстурата, который впитывает в себя все специи и становится неотличим от классической начинки.

Для теста используйте проверенный рецепт: 250 мл теплой воды (или растительного молока), 1 ст. л. сахара, 7 г дрожжей и 450 г муки. Добавьте 3 ст. л. растительного масла, замесите мягкое тесто и оставьте его подходить в теплом месте на 1 час. Возьмите 400 г свежих шампиньонов и мелко-мелко порубите их ножом. Обжарьте грибы на сильном огне, чтобы ушла лишняя влага, и добавьте к ним три крупные луковицы, нарезанные мелким кубиком.

Добавьте в остывшую грибную массу 100 г предварительно замоченного и отжатого соевого фарша или просто мелко раскрошенного копченого тофу. Приправьте начинку щедрой порцией черного молотого перца, солью и копченой паприки. Сформируйте беляши с традиционным отверстием посередине и жарьте в раскаленном масле сначала дырочкой вниз.

Совет: добавьте в начинку 1 ст. л. соевого соуса.

