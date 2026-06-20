3 простых и вкусных рецепта из куриного филе — ужин за 20–30 минут

Куриное филе — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро и вкусно накормить семью. Главное — не пересушить его, и тогда оно останется сочным и мягким. Сегодня делимся тремя самыми проверенными и очень простыми рецептами. Собрали варианты на разные вкусы.
Как приготовить идеальный ужин из куриного филе?
Главное правило — не передержать блюдо на огне. Куриное филе готовится очень быстро, поэтому лучше чуть недожарить, чем пересушить.
Перед приготовлением достаньте мясо из холодильника за 15–20 минут.
Маринуйте хотя бы 10–15 минут — это сильно улучшает вкус.
Все три блюда из нашей подборки отлично сочетаются с овощными салатами, рисом, гречкой или картофельным пюре. Можно заранее замариновать филе и приготовить ужин буквально за 20 минут.
Рецепт № 1. Куриное филе в сливочном соусе с чесноком — нежнейшее
Возьмите 500 г куриного филе, нарежьте его тонкими полосками или небольшими кусочками. Посолите, поперчите и быстро обжарьте на разогретой сковороде с 1 ст. л. подсолнечного или другого растительного масла 4–5 минут до легкой корочки. Добавьте 3 пропущенных через чеснокодавку зубчика чеснока и готовьте еще минуту. Влейте 200 мл сливок 20%, добавьте щепотку мускатного ореха и 1 ч. л. горчицы. Тушите под крышкой на небольшом огне 8–10 минут, пока соус слегка загустеет. В конце посыпьте рубленым укропом.
Курица получается невероятно нежной, буквально тает во рту, а сливочный соус с чесноком делает блюдо очень ароматным. Отлично сочетается с любым гарниром.
Совет: не кипятите соус сильно, чтобы сливки не свернулись, достаточно тихого томления.
Рецепт ужина из куриного филе
Рецепт № 2. Куриное филе, запеченное с помидорами и сыром
Разогрейте духовку до 200°C. 500 г куриного филе разрежьте вдоль на 2 части и слегка отбейте. Посолите, поперчите и выложите в смазанную форму. Сверху разложите кружочки 2–3 помидоров, посыпьте измельченным чесноком (достаточно будет 2 зубчиков) и щедро покройте мясо 100–120 г тертого твердого сыра. Добавьте немного итальянских трав. Запекайте 20–25 минут до красивой сырной корочки.
Получается очень сочная курица с расплавленным сыром и ароматными томатами — почти как пицца, но гораздо полезнее.
Совет: если хотите более диетический вариант, берите моцареллу и минимум масла — все равно будет вкусно.
Куриное филе в духовке
Рецепт № 3. Быстрые куриные рулетики с сыром и зеленью
500 г куриного филе разрежьте вдоль на тонкие пласты и слегка отбейте. Каждый кусочек посолите, поперчите, смажьте тонким слоем сметаны. Посыпьте тертым сыром (80 г) и рубленой зеленью (советуем взять укроп и петрушку). Сверните плотные рулетики, закрепите зубочистками. Обжарьте на сковороде со всех сторон до румяной корочки (по 2–3 минуты), затем накройте крышкой и подержите на маленьком огне еще 8–10 минут.
Рулетики получаются сочными внутри, с тянущимся сыром и ярким вкусом зелени. Отлично выглядят и на праздничном столе.
Совет: перед тем как свернуть рулетики, можно добавить внутрь тонкую пластинку ветчины или болгарского перца — будет еще интереснее.
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