Мерил Стрип: биография, лучшие фильмы и рекордное количество «Оскаров»

Колкий взгляд и улыбка Моны Лизы — это лишь немногое из того, чем цепляет выразительная внешность Мерил Стрип. В конце июня 2026 года актрисе, которую называют одной из величайших исполнительниц современного кинематографа, исполняется 77 лет. Это веский повод обратиться к страницам биографии и карьеры Мерил Стрип, вспомнить, как прокладывался ее актерский путь, и привести пару интересных фактов об оскароносной диве.
Детство и путь в актрисы
Говоря о биографии и карьере Мерил Стрип, начнем с семейного бэкграунда будущей звезды. Урожденная Мэри Луиза Стрип появилась на свет 22 июня 1949 года в городке Саммит, штат Нью-Джерси. Ее мать, Мэри Вольф, работала художницей-оформительницей, а отец, Гарри Уильям Стрип-младший, был фармацевтом. В семье царила творческая атмосфера, и девочка с ранних лет проявляла интерес к искусству, однако путь к актерскому мастерству был не таким прямым, как можно предположить.
В юности Мерил посещала престижную школу для девочек в Бернардсвилле, а затем поступила в колледж Вассар, где увлеклась оперой и даже подумывала о карьере певицы. (К слову, пение Мерил все-таки пригодилось — для роли в мюзикле «Мамма Mia!», где актриса пела сама, за что даже была номинирована на «Грэмми».) Однако театральные постановки в колледже захватили ее настолько, что после получения диплома она продолжила обучение в Йельской школе драмы, которую окончила со степенью магистра изящных искусств. Это фундаментальное образование стало прочным основанием для ее будущей карьеры.
Так что начинала Мерил как актриса театра. Дебют на профессиональной сцене случился в 1975 году благодаря постановке «Трелони из Уэллса». Уже спустя год Стрип была номинирована на престижную в театральной среде премию «Тони» за роль в пьесе «27 вагонов с хлопком».
Фильмография Мерил Стрип открывается в 1977 году. Именно тогда случился ее кинодебют в телевизионном фильме «Самый смертоносный сезон». Затем последовала небольшая, но значимая роль в кинофильме «Джулия», который был удостоен «Оскара». Это был многообещающий старт, и уже в 1978 году актриса забрала свою первую премию «Эмми» за участие в сериале «Холокост», а также впервые получила номинацию на «Оскар» за картину «Охотник на оленей». Это ранняя, но очень значимая веха фильмографии Мерил Стрип.
Прорыв и первые награды
Настоящий прорыв случился в 1979 году, когда Мерил Стрип мастерски перевоплотилась в амплуа Джоанны Крамер в драме «Крамер против Крамера». Эта работа не просто принесла ей первую статуэтку Американской киноакадемии в разделе «Лучшая актриса второго плана», но и навсегда закрепила за ней статус одной из самых ярких актрис поколения. Карьера Стрип получила мощный импульс к развитию, а критики единодушно признали ее появление в кино настоящим событием. Интересно, что изначально актриса не хотела браться за эту роль, так как была очень занята в театре, однако сценарий и возможность поработать с режиссером Робертом Бентоном изменили ее решение.
Следующей вершиной стала роль в фильме «Выбор Софи» (1982). На этот раз ей досталась ведущая главная роль, и Стрип несравненно справилась с образом польской эмигрантки, пережившей ужасы нацистского концлагеря. За эту пронзительную и трагическую работу она получила свою вторую статуэтку «Оскар» и первую в категории «Лучшая актриса». С этого момента к ней пришло мировое признание, а коллеги по цеху, включая Николь Кидман, называли ее величайшей актрисой своего поколения, на которую равнялись все. Эта роль — одна из причин, почему ее называют лучшей актрисой всех времен до сих пор.
Лучшие фильмы: «Крамер против Крамера», «Выбор Софи», «Дьявол носит Prada»
Многие киноработы этой актрисы стали значимыми вехами в истории кино. И список лучших фильмов Мерил Стрип был бы неполон без трех знаковых работ, каждая из которых демонстрирует разные грани ее таланта.
Первая — уже упомянутая драма «Крамер против Крамера» (1979), где актриса сыграла женщину, которая оставляет семью, чтобы найти себя, а затем возвращается, чтобы бороться за сына. Ее партнером по съемочной площадке стал Дастин Хоффман, и их противостояние на экране до сих пор считается одним из лучших в истории кино. Фильм поднимает сложные вопросы брака и родительства, и Стрип вложила в отыгрываемую героиню столько боли и искренности, что зрители до сих пор спорят, на чьей стороне правда.
Вторая работа — мелодрама «Выбор Софи» (1982), где она перевоплотилась в польскую католичку, пережившую Освенцим. Фильм, снятый по роману Уильяма Стайрона, стал для Стрип не просто ролью, а вызовом, с которым она справилась безупречно. Актриса была настолько убедительна в образе Софи, что эта роль считается одной из лучших в истории американского кинематографа.
И, наконец, третья — комедийная драма «Дьявол носит Prada» (2006). В этой ленте Стрип предстала в образе безжалостного главного редактора модного журнала Миранды Пристли. Эта роль не только стала самой кассовой в ее карьере на период нулевых, но и принесла ей «Золотой глобус» и очередную номинацию на «Оскар». Список лучших фильмов Мерил Стрип продолжает расти, и на сегодняшний день фильмография актрисы насчитывает более полусотни картин, от драм до мюзиклов, таких как «Адаптация» (2002), «Мамма Mia!» (2008), «Сомнение» (2008), «Железная леди» (2012) и многих других.
Рекорды и награды: самое большое число номинаций на «Оскар»
Самое впечатляющее достижение актрисы — ее абсолютно феноменальное число номинаций на премию Киноакадемии. Рекорд Мерил Стрип по наградам на «Оскар» заключается в том, что она является абсолютным лидером по количеству номинаций как среди актеров, так и среди актрис. В ее послужном списке 21 номинация! Этот рекорд она установила в 2003 году, обойдя легендарную Кэтрин Хепберн (у нее 12 номинаций).
Из этого внушительного числа номинаций победу Мерил одержала трижды. Она получила статуэтки за роли в лентах, возглавляющих список лучших фильмов Мерил Стрип:
«Крамера против Крамера» (1979);
«Выбор Софи» (1982);
«Железная леди» (2012).
Кроме того, на ее счету рекордные 32 номинации на «Золотой глобус», из которых она выиграла восемь раз.
Впрочем, Мерил называют лучшей актрисой всех времен не за количество номинаций, а за невероятную глубину перевоплощений. Она одинаково мастерски играет в трагедиях, комедиях и мюзиклах, ее способность адаптировать акценты и манеры к каждой роли не знает себе равных. Критики отмечают, что она не просто исполняет роль, а проживает каждую судьбу с виртуозностью маэстро.
Личная жизнь: брак и семья
В то время как карьера актрисы всегда была под прицелом папарацци, личная жизнь Мерил Стрип (и ее муж) долгое время оставались «за занавесом». В семидесятых у Мерил был непродолжительный и трагичный роман с актером Джоном Казале. Они планировали пожениться, но у Казале диагностировали рак легких. Мерил даже взялась за не понравившуюся ей роль в «Холокосте», лишь бы оплатить лечение возлюбленного. Но это не помогло. Казале скончался в марте 1978 года. Это не всем известный, но интересный факт о Мерил Стрип.
Впрочем, уже в сентябре 1978 года актриса все-таки вышла замуж. Ее супругом стал скульптор Дон Гаммер. Их познакомил брат Мерил, и, как говорили друзья, это была любовь с первого взгляда. В браке, который продлился почти четыре десятилетия, они вырастили четверо детей: трех дочерей — Грейс, Мэми и Луизу, а также сына Генри. Семья жила в основном в Нью-Йорке и Коннектикуте, вдали от голливудской суеты, что позволяло актрисе сосредоточиться на воспитании детей.
Однако в 2023 году стало известно, что пара фактически рассталась еще в 2017 году. Несмотря на разрыв, супруги остались в теплых отношениях и сохранили законный брак из практических и финансовых соображений, чтобы избежать сложных процедур раздела имущества. На сегодняшний день Дон Гаммер, по словам инсайдеров, примирился с ситуацией и счастлив за бывшую супругу, которая с 2024 года встречается со своим коллегой по сериалу «Убийства в одном здании» Мартином Шортом. Таковы свежие сведения о личной жизни и муже Мерил Стрип.
Интересные факты о величайшей актрисе современности
Завершая разговор об этой невероятной актрисе, стоит отметить несколько любопытных деталей, которые делают образ Мерил еще более многогранным. Вот пара интересных фактов о Мерил Стрип.
Во-первых, она долгое время считалась одной из самых кассовых актрис Голливуда, причем пик ее популярности пришелся на возраст после 60 лет, когда она снялась в таких успешных коммерческих проектах, как «Дьявол носит Prada» и «Мамма Mia!». Это уникальный случай, когда актриса становится еще популярнее в зрелые годы.
Во-вторых, Мерил является кавалером высших государственных наград США:
в 2010 году президент Барак Обама вручил ей Национальную медаль искусств;
в 2014 году она получила Президентскую медаль Свободы.
Также она удостоена звания командора Ордена Искусств и литературы во Франции, что подчеркивает ее международное признание.
Третий факт связан с ее театральными корнями. После большого перерыва в 2001 году она вернулась на театральную сцену в постановке «Чайка» в Public Theater, что стало важным событием в мире театра.
Безусловно, список блестящих фильмов Мерил будет пополняться и дальше, ведь даже в возрасте за 70 лет она продолжает активно сниматься, участвуя в таких проектах, как сиквел «Дьявол носит Prada», и многих других. Фильмография этой актрисы — настоящая энциклопедия американского кинематографа. Именно поэтому Мерил так уважаема и любима в кругах киноманов.