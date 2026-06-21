Мерил Стрип: биография, лучшие фильмы и рекордное количество «Оскаров»

Колкий взгляд и улыбка Моны Лизы — это лишь немногое из того, чем цепляет выразительная внешность Мерил Стрип. В конце июня 2026 года актрисе, которую называют одной из величайших исполнительниц современного кинематографа, исполняется 77 лет. Это веский повод обратиться к страницам биографии и карьеры Мерил Стрип, вспомнить, как прокладывался ее актерский путь, и привести пару интересных фактов об оскароносной диве.

Детство и путь в актрисы

Говоря о биографии и карьере Мерил Стрип, начнем с семейного бэкграунда будущей звезды. Урожденная Мэри Луиза Стрип появилась на свет 22 июня 1949 года в городке Саммит, штат Нью-Джерси. Ее мать, Мэри Вольф, работала художницей-оформительницей, а отец, Гарри Уильям Стрип-младший, был фармацевтом. В семье царила творческая атмосфера, и девочка с ранних лет проявляла интерес к искусству, однако путь к актерскому мастерству был не таким прямым, как можно предположить.

В юности Мерил посещала престижную школу для девочек в Бернардсвилле, а затем поступила в колледж Вассар, где увлеклась оперой и даже подумывала о карьере певицы. (К слову, пение Мерил все-таки пригодилось — для роли в мюзикле «Мамма Mia!», где актриса пела сама, за что даже была номинирована на «Грэмми».) Однако театральные постановки в колледже захватили ее настолько, что после получения диплома она продолжила обучение в Йельской школе драмы, которую окончила со степенью магистра изящных искусств. Это фундаментальное образование стало прочным основанием для ее будущей карьеры.

Актеры Джон Казале и Мерил Стрип, 1976 год Фото: Globe Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Так что начинала Мерил как актриса театра. Дебют на профессиональной сцене случился в 1975 году благодаря постановке «Трелони из Уэллса». Уже спустя год Стрип была номинирована на престижную в театральной среде премию «Тони» за роль в пьесе «27 вагонов с хлопком».

Фильмография Мерил Стрип открывается в 1977 году. Именно тогда случился ее кинодебют в телевизионном фильме «Самый смертоносный сезон». Затем последовала небольшая, но значимая роль в кинофильме «Джулия», который был удостоен «Оскара». Это был многообещающий старт, и уже в 1978 году актриса забрала свою первую премию «Эмми» за участие в сериале «Холокост», а также впервые получила номинацию на «Оскар» за картину «Охотник на оленей». Это ранняя, но очень значимая веха фильмографии Мерил Стрип.

Прорыв и первые награды

Настоящий прорыв случился в 1979 году, когда Мерил Стрип мастерски перевоплотилась в амплуа Джоанны Крамер в драме «Крамер против Крамера». Эта работа не просто принесла ей первую статуэтку Американской киноакадемии в разделе «Лучшая актриса второго плана», но и навсегда закрепила за ней статус одной из самых ярких актрис поколения. Карьера Стрип получила мощный импульс к развитию, а критики единодушно признали ее появление в кино настоящим событием. Интересно, что изначально актриса не хотела браться за эту роль, так как была очень занята в театре, однако сценарий и возможность поработать с режиссером Робертом Бентоном изменили ее решение.

Роберт Бентон, Мерил Стрип, Дастин Хоффман и Стэнли Р. Джаффе за кулисами церемонии вручения премии «Оскар», 1979 год Фото: z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Следующей вершиной стала роль в фильме «Выбор Софи» (1982). На этот раз ей досталась ведущая главная роль, и Стрип несравненно справилась с образом польской эмигрантки, пережившей ужасы нацистского концлагеря. За эту пронзительную и трагическую работу она получила свою вторую статуэтку «Оскар» и первую в категории «Лучшая актриса». С этого момента к ней пришло мировое признание, а коллеги по цеху, включая Николь Кидман, называли ее величайшей актрисой своего поколения, на которую равнялись все. Эта роль — одна из причин, почему ее называют лучшей актрисой всех времен до сих пор.

Лучшие фильмы: «Крамер против Крамера», «Выбор Софи», «Дьявол носит Prada»

Многие киноработы этой актрисы стали значимыми вехами в истории кино. И список лучших фильмов Мерил Стрип был бы неполон без трех знаковых работ, каждая из которых демонстрирует разные грани ее таланта.

Первая — уже упомянутая драма «Крамер против Крамера» (1979), где актриса сыграла женщину, которая оставляет семью, чтобы найти себя, а затем возвращается, чтобы бороться за сына. Ее партнером по съемочной площадке стал Дастин Хоффман, и их противостояние на экране до сих пор считается одним из лучших в истории кино. Фильм поднимает сложные вопросы брака и родительства, и Стрип вложила в отыгрываемую героиню столько боли и искренности, что зрители до сих пор спорят, на чьей стороне правда.

Вторая работа — мелодрама «Выбор Софи» (1982), где она перевоплотилась в польскую католичку, пережившую Освенцим. Фильм, снятый по роману Уильяма Стайрона, стал для Стрип не просто ролью, а вызовом, с которым она справилась безупречно. Актриса была настолько убедительна в образе Софи, что эта роль считается одной из лучших в истории американского кинематографа.

Актеры Кевин Клайн, Мерил Стрип и Питер Макникол в кадре из фильма «Выбор Софи», 1982 год Фото: Jewish Chronical/Heritage Images/Global Look Press

И, наконец, третья — комедийная драма «Дьявол носит Prada» (2006). В этой ленте Стрип предстала в образе безжалостного главного редактора модного журнала Миранды Пристли. Эта роль не только стала самой кассовой в ее карьере на период нулевых, но и принесла ей «Золотой глобус» и очередную номинацию на «Оскар». Список лучших фильмов Мерил Стрип продолжает расти, и на сегодняшний день фильмография актрисы насчитывает более полусотни картин, от драм до мюзиклов, таких как «Адаптация» (2002), «Мамма Mia!» (2008), «Сомнение» (2008), «Железная леди» (2012) и многих других.

Рекорды и награды: самое большое число номинаций на «Оскар»

Самое впечатляющее достижение актрисы — ее абсолютно феноменальное число номинаций на премию Киноакадемии. Рекорд Мерил Стрип по наградам на «Оскар» заключается в том, что она является абсолютным лидером по количеству номинаций как среди актеров, так и среди актрис. В ее послужном списке 21 номинация! Этот рекорд она установила в 2003 году, обойдя легендарную Кэтрин Хепберн (у нее 12 номинаций).

Из этого внушительного числа номинаций победу Мерил одержала трижды. Она получила статуэтки за роли в лентах, возглавляющих список лучших фильмов Мерил Стрип:

«Крамера против Крамера» (1979);

«Выбор Софи» (1982);

«Железная леди» (2012).

Кроме того, на ее счету рекордные 32 номинации на «Золотой глобус», из которых она выиграла восемь раз.

Мерил Стрип за кулисами 74-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», 2017 год Фото: Kevin Sullivan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Впрочем, Мерил называют лучшей актрисой всех времен не за количество номинаций, а за невероятную глубину перевоплощений. Она одинаково мастерски играет в трагедиях, комедиях и мюзиклах, ее способность адаптировать акценты и манеры к каждой роли не знает себе равных. Критики отмечают, что она не просто исполняет роль, а проживает каждую судьбу с виртуозностью маэстро.

Личная жизнь: брак и семья

В то время как карьера актрисы всегда была под прицелом папарацци, личная жизнь Мерил Стрип (и ее муж) долгое время оставались «за занавесом». В семидесятых у Мерил был непродолжительный и трагичный роман с актером Джоном Казале. Они планировали пожениться, но у Казале диагностировали рак легких. Мерил даже взялась за не понравившуюся ей роль в «Холокосте», лишь бы оплатить лечение возлюбленного. Но это не помогло. Казале скончался в марте 1978 года. Это не всем известный, но интересный факт о Мерил Стрип.

Впрочем, уже в сентябре 1978 года актриса все-таки вышла замуж. Ее супругом стал скульптор Дон Гаммер. Их познакомил брат Мерил, и, как говорили друзья, это была любовь с первого взгляда. В браке, который продлился почти четыре десятилетия, они вырастили четверо детей: трех дочерей — Грейс, Мэми и Луизу, а также сына Генри. Семья жила в основном в Нью-Йорке и Коннектикуте, вдали от голливудской суеты, что позволяло актрисе сосредоточиться на воспитании детей.

Мерил Стрип и Дон Гаммер на красной дорожке перед церемонией вручения 87-й премии «Оскар», 2015 год Фото: Lisa O'Connor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Однако в 2023 году стало известно, что пара фактически рассталась еще в 2017 году. Несмотря на разрыв, супруги остались в теплых отношениях и сохранили законный брак из практических и финансовых соображений, чтобы избежать сложных процедур раздела имущества. На сегодняшний день Дон Гаммер, по словам инсайдеров, примирился с ситуацией и счастлив за бывшую супругу, которая с 2024 года встречается со своим коллегой по сериалу «Убийства в одном здании» Мартином Шортом. Таковы свежие сведения о личной жизни и муже Мерил Стрип.

Интересные факты о величайшей актрисе современности

Завершая разговор об этой невероятной актрисе, стоит отметить несколько любопытных деталей, которые делают образ Мерил еще более многогранным. Вот пара интересных фактов о Мерил Стрип.

Во-первых, она долгое время считалась одной из самых кассовых актрис Голливуда, причем пик ее популярности пришелся на возраст после 60 лет, когда она снялась в таких успешных коммерческих проектах, как «Дьявол носит Prada» и «Мамма Mia!». Это уникальный случай, когда актриса становится еще популярнее в зрелые годы.

Во-вторых, Мерил является кавалером высших государственных наград США:

в 2010 году президент Барак Обама вручил ей Национальную медаль искусств;

в 2014 году она получила Президентскую медаль Свободы.

Мерил Стрип на европейской премьере фильма «Дьявол носит Prada 2» в Лондоне Фото: Martin Harris/Capital Pictures/Global Look Press

Также она удостоена звания командора Ордена Искусств и литературы во Франции, что подчеркивает ее международное признание.

Третий факт связан с ее театральными корнями. После большого перерыва в 2001 году она вернулась на театральную сцену в постановке «Чайка» в Public Theater, что стало важным событием в мире театра.

Безусловно, список блестящих фильмов Мерил будет пополняться и дальше, ведь даже в возрасте за 70 лет она продолжает активно сниматься, участвуя в таких проектах, как сиквел «Дьявол носит Prada», и многих других. Фильмография этой актрисы — настоящая энциклопедия американского кинематографа. Именно поэтому Мерил так уважаема и любима в кругах киноманов.