Живой мужчина пролежал в гробу почти два месяца Guardian: в Ирландии мужчина провел в гробу 61 день ради мирового рекорда

В 1968 году ирландский шахтер Мик Мини установил мировой рекорд, добровольно проведя 61 день в гробу под землей, вспоминает The Guardian. Документальный фильм об этой истории скоро появится на экранах, что и стало причиной для публикации.

21 февраля мужчина разместился в гробу, обитом поролоном. Его длина составляла 190 см, а ширина — около 80 см. Перед тем как закопать ящик на строительной площадке, его вместе с Мини повезли по улицам ирландского района Лондона. Затем гроб засыпали землей, оставив трубу для доступа воздуха и подачи пищи на поверхности. В гробу мужчины был установлен телефон, на который за деньги любой желающий мог позвонить Мини. Эту историю освещали телеканалы. Однако спустя несколько недель интерес к этому случаю начал снижаться.

22 апреля на глазах у собравшейся толпы гроб был вскрыт. Когда крышку сняли, Мини, с бородой и солнцезащитных очках, объявил о своем намерении провести под землей еще 100 дней. Импресарио однако не выполнил обещания о мировом турне и спонсорстве и вернулся в Ирландию без денег.

Представители Книги рекордов Гиннесса не обратили внимания на подвиг мужчины. Позднее в том же году другой человек установил более продолжительный рекорд аналогичного рода.

Ранее индийский спортсмен Рохташ Чаудхари установил новый мировой рекорд, выполнив 847 отжиманий за один час с дополнительным весом в виде 27-килограммового рюкзака. Его достижение было официально зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннеса.