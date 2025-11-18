Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 11:59

Живой мужчина пролежал в гробу почти два месяца

Guardian: в Ирландии мужчина провел в гробу 61 день ради мирового рекорда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В 1968 году ирландский шахтер Мик Мини установил мировой рекорд, добровольно проведя 61 день в гробу под землей, вспоминает The Guardian. Документальный фильм об этой истории скоро появится на экранах, что и стало причиной для публикации.

21 февраля мужчина разместился в гробу, обитом поролоном. Его длина составляла 190 см, а ширина — около 80 см. Перед тем как закопать ящик на строительной площадке, его вместе с Мини повезли по улицам ирландского района Лондона. Затем гроб засыпали землей, оставив трубу для доступа воздуха и подачи пищи на поверхности. В гробу мужчины был установлен телефон, на который за деньги любой желающий мог позвонить Мини. Эту историю освещали телеканалы. Однако спустя несколько недель интерес к этому случаю начал снижаться.

22 апреля на глазах у собравшейся толпы гроб был вскрыт. Когда крышку сняли, Мини, с бородой и солнцезащитных очках, объявил о своем намерении провести под землей еще 100 дней. Импресарио однако не выполнил обещания о мировом турне и спонсорстве и вернулся в Ирландию без денег.

Представители Книги рекордов Гиннесса не обратили внимания на подвиг мужчины. Позднее в том же году другой человек установил более продолжительный рекорд аналогичного рода.

Ранее индийский спортсмен Рохташ Чаудхари установил новый мировой рекорд, выполнив 847 отжиманий за один час с дополнительным весом в виде 27-килограммового рюкзака. Его достижение было официально зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннеса.

Ирландия
рекорды
гробы
Книга рекордов Гиннесса
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Израиле поставили точку на слухах о проверке Галкина
YouTube снова заработал 18 ноября? У каких операторов, при чем тут Пентагон
«Не советую»: депутат ответил на обвинения Польши в подрыве железной дороги
Россиянам перечислили лучшие продукты, очищающие кровь
Декор без лишнего: как добавить стиль и уют одной деталью
В столице побит новый погодный рекорд
В Москве дерево упало на машину такси
«В надежде разрушить»: Шеремет о паническом страхе Макрона перед Россией
Российский рынок акций вырос на фоне новостей с Украины
На Украине объяснили, почему Зеленский не хочет увольнять Ермака
Эксперт предупредил о скрытых условиях вкладов под 30% годовых
Польский министр заявил о ключевом условии вступления Украины в ЕС
Спецпредставитель президента России анонсировал обмен заключенными с США
Песков обвинил Францию в разжигании военных настроений
Минобороны России показало кадры пленения мародеров из ВСУ в Красноармейске
Пьяный нижегородец сцепился с москвичом за честь своего отца
Как подключить принтер к ноутбуку по Wi-Fi: исключаем сбои в работе техники
Депутат раскрыл перспективы вложения сбережений в акции ДОМ.РФ
Часть ангара обрушилась на два автомобиля в Москве
В Кремле поддержали отключение мобильного интернета
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.