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07 июля 2025 в 11:48

Зеленского ждет важная встреча в Риме

Kyiv Post: Келлог планирует встретиться с Зеленским на этой неделе в Риме

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует отправиться в Рим, где встретится с лидером Украины Владимиром Зеленским, сообщила газета Kyiv Post со ссылкой на источники. По данным журналистов, встреча состоится на этой неделе.

Отмечается, что переговоры пройдут на фоне конференции по восстановлению Украины в итальянской столице, в которой Келлог также примет участие. Помимо американского представителя, там также будут председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие мировые лидеры.

Ранее СМИ со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики в ФРГ сообщали, что размер помощи США Украине к апрелю 2025 года достиг $123,3 млрд (9,7 трлн рублей). Военная помощь составила $69,5 млрд (5,4 трлн рублей).

До этого стало известно, что именно американский министр обороны Пит Хегсет принял решение о временной остановке поставок военной помощи Украине без согласования с другими ведомствами. Данное распоряжение вызвало недоумение у представителей Госдепартамента, конгрессменов, украинских официальных лиц и европейских партнеров.

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Кит Келлог
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