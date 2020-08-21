Зеленский призвал власти Белоруссии к диалогу «без дубинок»

https://static.news.ru/photo/7248a954-e485-11ea-981c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время телевизионного эфира высказался по поводу ситуации в Белоруссии, возникшей после выборов главы государства. Политик заявил, что Минск и оппозиция должны вести диалог «без дубинок».

По словам Зеленского, формат спокойного разговора между властью и протестующими должен быть найден несмотря ни на что.

Власть и общество должны найти формат диалога. Неважно какой, но не дубинками, — сказал президент в эфире телеканала «Украина 24».

Кроме того, Зеленский понадеялся на то, что напряжённая ситуация на территории Белоруссии никак не скажется на отношениях страны с Украиной. Он добавил, что взаимоотношения народов важнее, чем между правительствами.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа после того, как на президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие посчитали, что выборы были грубо сфальсифицированы. Члены сформированного оппозицией Координационного совета выступают за проведение повторных выборов.

До этого Лукашенко обвинил Соединённые Штаты в организации беспорядков в Белоруссии. По его словам, Запад пытался использовать Минск против Москвы.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов в течение двух дней должны стабилизировать ситуацию в Белоруссии, заявил Лукашенко.