Захарова сравнила визит Зеленского в Европу с гастролями «цирка уродов»

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель (слева направо)

Представитель МИД России Мария Захарова сравнила визит президента Украины Владимира Зеленского в Европу с гастролями «цирка уродов». В ходе брифинга она заявила, что украинского лидера «возили из зала в зал» и демонстрировали общественности как «чудовище».

Зеленского возили из зала в зал, его показывали и демонстрировали общественности, миру предъявили то чудовище, которое было наделено функциями развязать кровавую бойню. Такое можно увидеть только в цирке уродов. Весь этот цирк проходил на фоне сообщений о том, как ВСУ расстреливают военнопленных, — сообщила Захарова.

Зеленский прибыл в Великобританию в среду, 8 февраля. В рамках визита он выступил перед парламентом королевства, посетил лагерь, где обучаются украинские военнослужащие и совершил аудиенцию в Букингемский дворец, где предстал перед королем Карлом III.

Также он посетил Париж, где у него была запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

9 февраля в МИД РФ заявили, что расстрел российских военнопленных лежит на совести кураторов Украины. Внешнеполитическое ведомство также назвало постыдным молчание международных структур.