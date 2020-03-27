Развал Европейского союза — такой апокалиптический сценарий рисуют уже не только эксперты, но и лидеры ряда стран объединения. Коронавирус показал, что национальные интересы стран становятся важнее, чем европейская солидарность. Однако, если ЕС удастся сохранить свои основные принципы, после окончания эпидемии союз может сталь сильнее, чем раньше.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеосаммита «двадцатки» заявил, что меры, предпринимаемые странами Евросоюза для предотвращения распространения COVID-19, несут опасность для существования объединения. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник, прежде всего, французский лидер имеет ввиду основополагающий принцип свободного передвижения европейских граждан, согласно Шенгенским соглашениям.

На кону стоит выживание европейского проекта. Мы рискуем смертью Шенгена, — сказал Макрон.

Такую точку зрения высказывают и многие эксперты. Как ранее писал NEWS.ru, страны Европейского союза, начиная с середины марта, стали закрывать свои границы для движения внутри объединения и выставлять пограничный контроль. Европейская комиссия рекомендовала приостановить свободное перемещение внутри Шенгена на 30-дневный период, однако он может растянуться на месяцы. В Чехии же не исключают, что в закрытом режиме страна будет существовать до 2021 года.

Показательным были и случаи, когда страны ЕС открыто противопоставляли свои национальный интересы интересами всего объединения. Так Польша, несмотря на обещание оставить «гуманитарный коридор» для проезда жителей стран Прибалтики, отказалась от своих слов. Результат — сотни машин, которые встали на польско-немецкой границе. Межгосударственные телефонные переговоры на высшем уровне закончились ничем, и в итоге Эстония и Литва организовали вывоз людей на пароме, который пришвартовался к пристани маленького немецкого городка.

Пограничный переход в Польшу Patrick Pleul /Global Look Press

Ещё больший резонанс вызвали действий Чехии: 17 марта силовики конфисковала 680 тысяч медицинских масок и 28 тысяч респираторов, направленных Китайским отделением Красного Креста в Италию в качестве гуманитарной помощи. Глава МВД Ян Хамачек спустя три дня заявил о «путанице» и согласился выделить 110 тысяч масок Италии из собственных запасов. По его словам, из всей партии гуманитарной помощи якобы только эта часть предназначалась Риму.

Румыния также конфисковала партию из 10 тысяч хирургических масок, десятков защитных костюмов и чехлов для обуви, которую Рим закупил на свои деньги. Подобные случаи фиксировались также в Польше и Германии.

В мире есть страны, которые помогают, и страны, которые решили думать только о себе. Мы осуждаем их — тех, кто удерживает наши маски. Кроме того, мы сигнализируем в ООН и ВТО, что есть страны, которые противодействуют торговле, потому что их таможни блокируют маски, купленные итальянской компанией, — заявил глава МИД Италии Луиджи ди Майо.

До этого в Италии также открыто говорили о «национальном эгоизме» — о том, что страны ЕС отказались представлять помощь, хотя именно итальянская сторона больше всего в ней нуждается, учитывая число заражённых коронавирусом и высокую смертность от вызванной им пневмонии.

По всему ЕС наблюдаются запреты на продажу медицинских товаров и многих продуктов не только за рубеж, но и странам объединения. Призывы Еврокомиссии обеспечить беспрепятственную транспортировку товаров внутри объединения игнорируются, и, как следствие, с большими проблемами сталкиваются дальнобойщики, которым с трудом удаётся пересекать границы.

В таких условиях распад Евросоюза из-за следования принципу «национальные интересы прежде всего» действительно стал казаться реальным сценарием. Доверие между многими членами объединения подорвано, а без доверия реализация каких-либо совместных проектов кажется невозможной. Однако по мере того, как кризисные ситуации одна за другой стали возникать в различных странах ЕС, у неформальных лидеров союза — Франции и Германии, стало расти понимание важности его сохранения. Так, по данным Еврокомиссии Париж и Берлин выделили по миллиону масок Италии в течение недели. Гуманитарная помощь от этих двух стран уже перекрыла объём аналогичных поставок из Китая. К их усилиям присоединилась и Австрия, заявившая о своей готовности отправить воздушным маршрутом 1,6 млн масок. Германия согласилась принять в свои больницы пациентов из Франции и с севера Италии.

Несмотря на развёрнутую кампанию в СМИ о крахе ЕС, которая пользуется большим спросом у зарубежных и российских пропагандистов, в столицах западных европейских стран понимают — только солидарность поможет преодолеть текущий кризис и не допустить распада всего ЕС.

Перераспределение ресурсов в пользу наиболее пострадавших государств, выработка совместных мер и долгосрочной стратегии, это те вызовы, которые предстоит преодолеть странам. И, если ЕС удастся склонить большинство членов к модели взаимопомощи, то не исключено, что коронавирус в результате лишь сплотит объединение — опыт противостояния вызовам у него есть, даже учитывая лишь современный этап. Среди них: финансовый кризис 2008-го, миграционные волны и вспышки радикального исламистского терроризма.