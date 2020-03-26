Участники саммита «большой двадцатки» решили вложить свыше $5 трлн в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии COVID-19. Об этом говорится в итоговом заявлении встречи, впервые состоявшейся в формате видеоконференции. Помимо этого, решено расширить полномочия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Российская сторона на саммите пыталась пролоббировать вариант со снятием ограничительных мер на фоне пандемии, однако, как кажется, эта мера не найдёт отклика даже при сильном обострении ситуации.

По итогам телеконференции лидеров G20 было принято решение расширить полномочия ВОЗ в целях противодействия пандемии. Деталей пока нет, однако эта инициатива выглядит как сбывшийся прогноз некоторых экспертов о превращении здравоохранительных и надзорных ведомств и организаций в аналоги спецслужб.

Мы просим ВОЗ в сотрудничестве с соответствующими организациями оценить пробелы в ситуации с готовностью к пандемии и сообщить [об этом]​ участникам совещания министров финансов и здравоохранения в ближайшие месяцы с целью выработки глобальной инициативы по готовности к реагированию на пандемии, — отмечается в итоговом заявлении.

Помимо этого, страны обязались оказать ресурсную поддержку Фонду ВОЗ по солидарности в борьбе с COVID-19, Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (Gavi).

В настоящее время мы предпринимаем срочные и решительные меры для поддержки наших экономик, — также говорится в итоговом документе. — Мы направляем более $5 трлн в мировую экономику в рамках целевой фискальной политики, экономических мер и гарантий по противодействию социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии.

Си Цзиньпин Li Xueren/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несмотря на то, что тема падения нефтяных цен, по официальным данным, не обсуждалась, лидеры государств-участников обозначили цель сохранить «свободные, честные, недискриминационные, прозрачные, предсказуемые и стабильные условия для торговли и инвестиций» и открытость рынков.

Кризис вокруг цен на сырьё начался именно с распространения коронавируса нового типа, из-за которого в рамках организации современной экономики была нарушена глобальная цепочка поставок. КНР была чрезвычайно важным звеном с точки зрения производства промежуточных товаров: около 53% китайского промышленного импорта приходилось именно на них. После того как Пекин был вынужден ввести карантин и остановить производство на этих предприятиях, стало очевидно, что китайская и мировая экономики «болеют и чихают» вместе. Эта пауза в производстве различных промежуточных деталей сгенерировала цепные реакции для других, менее масштабных кризисов. В том числе это стало поводом для нефтяной войны между Саудовской Аравией и Россией.

В связи с этим председатель КНР Си Цзиньпин во время конференции активно призывал страны «двадцатки» принять меры для сохранения глобальных производственных цепочек. По словам китайского лидера, его страна готова внести свой вклад в работу по стабилизации мировой экономики на фоне пандемии.

Эпидемия нанесла серьёзный удар по глобальному производству и спросу. Все страны должны вместе проводить макрополитику для того, чтобы создать импульс и прекратить замедление мировой экономики, — подчеркнул Си Цзиньпин.

Пекин предложил вести эффективную фискальную и монетарную политику, а также усилить контроль и согласованность в финансовой сфере. По мнению китайской стороны, члены G20 «должны принять совместные меры, отменить налоговые пошлины, устранить барьеры, обеспечить свободное обращение товаров, послать мощный сигнал, чтобы поднять боевой дух мировой экономики».

Россия тем временем пыталась предложить меры иного — политического — характера. Президент РФ Владимир Путин ожидаемо выдвинул идею ввести мораторий на различные ограничения против стран, наиболее пострадавших от коронавируса. Российский лидер подчеркнул, что на период кризиса вокруг COVID-19 важно сформировать так называемые «зелёные коридоры», свободные от торговых войн и ограничительных мер, для взаимного обмена медикаментами, продовольствием, оборудованием и технологиями. Правда, есть основания сомневаться, что такие меры будут приняты, даже если дело дойдёт до самого пессимистичного сценария пандемии.

Пока что странам ничего не остаётся, кроме как милитаризовать здравоохранение. По крайней мере, это лучше, чем расширять полномочия специальных ведомств.