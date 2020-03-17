Пандемия коронавируса может стать главным испытанием для Евросоюза — гораздо более серьёзным, чем миграционный или экономический кризис. Основополагающие принципы объединения — открытые границы и взаимопомощь — уже начинают размываться перед лицом угрозы. Национальные интересы превалируют над интересами крупнейшего интеграционного проекта, а его институты демонстрируют беспомощность.

Одно из главных достижений Европейского союза — Шенгенская зона, позволяющая гражданам объединения беспрепятственно перемещаться из одной страны в другую, де-факто перестала существовать. Страны, включая Германию, Австрию, Италию, Данию, Польшу и Литву, закрыли границы и установили пограничный контроль. Европейская комиссия же в целом рекомендовала приостановить свободное перемещение внутри Шенгена на 30-дневный период. Из-за этого в ЕС уже начали возникать ЧП, перерастающие в конфликты: граждане стран Прибалтики не могут вернуться домой из Германии через Польшу на автомобилях. На немецко-польской границе скопились сотни машин, а к урегулированию ситуации подключились власти Литвы и Эстонии. Президенты двух стран направили польскому лидеру Анджею Дуде письменное обращение с просьбой учесть сложившуюся ситуацию. До этого они по отдельности провели с ним переговоры, которые не привели к какому-либо результату. На министерском уровне обсуждался вопрос возможности возвращения граждан Прибалтики в Германию через Швецию.

Примечательно, что до этого власти Польши обещали трём странам Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литве, что их граждане смогут в составе гуманитарного конвоя добраться до дома. Тем не менее, по словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, этого не произошло. В итоге было принято коллективное решение о том, что людей вывезет паром. Он должен 17 марта отправиться из Риги в немецкий порт Засниц, а на следующий день вывезти всех людей, застрявших на границе, вместе с их личным транспортом в город Венспилс. Финансирование эвакуации ляжет на плечи Эстонии и Литвы.

Ограничение движения внутри ЕС влияет не только на граждан стран, оказавшихся в непростой ситуации, но и на поставки товаров. Польша, Венгрия и Чехия закрыли свои границы не только для людей, но и грузовиков. Во многих странах введены национальные запреты на поставки в другие государства ЕС лекарств и медицинских масок. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен призывает страны снять эти ограничения, однако никто из членов объединения не готов это сделать. Её предложение вызывает резкую критику, в первую очередь, в странах, где к власти пришли популистские правительства.

Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фон дер Ляйен обеспокоена внутренним рынком, в то же время для меня абсолютным приоритетом является защита здоровья всех нас,  — заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, обращаясь к населению страны.

Возмущение нарастает и в Италии, которая больше, чем другие члены ЕС, пострадала от коронавируса. Когда страна запросила помощь в борьбе с COVID-2019, никто из государств объединения не откликнулся на её призыв, о чём прямо заявил премьер-министр Маттео Сальвини.

Ещё одна демонстрация того, что если это — та Европа, которую мы оставим нашим детям, то нам стоит поискать что-то другое, — сказал он.

В итоге Италия обратилась за помощью к Китаю, который согласился поставить стране медицинские маски.

Неготовность стран ЕС взаимодействовать с другими проявляется не только в рамках объединения, но и за его пределами. Президент Франции Эммануэль Макрон в своём телеобращении 16 марта заявил о закрытии внешних границ ЕС, обозначив 30-дневный период. Позднее информацию подтвердила и фон дер Ляйен. Кроме того, она связалась с руководством стран, считающихся традиционными партнёрами ЕС, и предупредила о том, что объединение не будет экспортировать товары, которые нужны самому Евросоюзу. Подобное сообщение довели и до властей Сербии. Об этом публично заявил президент Сербии Александр Вучич, подчеркнув, что «великой международной солидарности» не существует.

Мы не можем импортировать товары, медтехнику и лекарства из ЕС по распоряжению европейских властей. Это распоряжение было отдано теми же людьми, которые предупреждали нас не вести торговлю с Китаем. Когда им нужны были сербские деньги, они заставляли торговать на их условиях, чтобы европейские компании получали наши деньги. Когда настали тяжелые времена, сербские деньги оказались не нужны, — сказал Вучич.

Сербский президент направил обращение к главе КНР Си Цзиньпину по аналогии с Италией, запросив поставки необходимых товаров. Китайские власти уже дали на это согласие.

Текущее развитие ситуации внутри ЕС, как отмечают аналитики, может негативно сказаться на будущем объединения. Под вопросом останутся не только общие границы, но и двусторонние проекты, в частности, строительство железной дороги Rail Baltica. Общая атмосфера недоверия может усугубить дальнейшие переговоры, поскольку потенциальным партнёрам тяжело будет положиться друг на друга. Также выдвигаются и более радикальные версии о возможности выхода той же Италии из состава ЕС из-за того, что страна почувствовала себя брошенной один на один с вирусом. Наконец, расширение Евросоюза тоже будет под вопросом: претенденты на вступление в объединение могут поменять своё мнение, осознав, что в случае чрезвычайной ситуации условный центр не сможет приложить достаточно усилий для обеспечения безопасности каждого из членов.

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