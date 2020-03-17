Пандемия коронавируса может стать главным испытанием для Евросоюза — гораздо более серьёзным, чем миграционный или экономический кризис. Основополагающие принципы объединения — открытые границы и взаимопомощь — уже начинают размываться перед лицом угрозы. Национальные интересы превалируют над интересами крупнейшего интеграционного проекта, а его институты демонстрируют беспомощность.

Одно из главных достижений Европейского союза — Шенгенская зона, позволяющая гражданам объединения беспрепятственно перемещаться из одной страны в другую, де-факто перестала существовать. Страны, включая Германию, Австрию, Италию, Данию, Польшу и Литву, закрыли границы и установили пограничный контроль. Европейская комиссия же в целом рекомендовала приостановить свободное перемещение внутри Шенгена на 30-дневный период. Из-за этого в ЕС уже начали возникать ЧП, перерастающие в конфликты: граждане стран Прибалтики не могут вернуться домой из Германии через Польшу на автомобилях. На немецко-польской границе скопились сотни машин, а к урегулированию ситуации подключились власти Литвы и Эстонии. Президенты двух стран направили польскому лидеру Анджею Дуде письменное обращение с просьбой учесть сложившуюся ситуацию. До этого они по отдельности провели с ним переговоры, которые не привели к какому-либо результату. На министерском уровне обсуждался вопрос возможности возвращения граждан Прибалтики в Германию через Швецию.

Примечательно, что до этого власти Польши обещали трём странам Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литве, что их граждане смогут в составе гуманитарного конвоя добраться до дома. Тем не менее, по словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, этого не произошло. В итоге было принято коллективное решение о том, что людей вывезет паром. Он должен 17 марта отправиться из Риги в немецкий порт Засниц, а на следующий день вывезти всех людей, застрявших на границе, вместе с их личным транспортом в город Венспилс. Финансирование эвакуации ляжет на плечи Эстонии и Литвы.

Ограничение движения внутри ЕС влияет не только на граждан стран, оказавшихся в непростой ситуации, но и на поставки товаров. Польша, Венгрия и Чехия закрыли свои границы не только для людей, но и грузовиков. Во многих странах введены национальные запреты на поставки в другие государства ЕС лекарств и медицинских масок. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен призывает страны снять эти ограничения, однако никто из членов объединения не готов это сделать. Её предложение вызывает резкую критику, в первую очередь, в странах, где к власти пришли популистские правительства.

Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фон дер Ляйен обеспокоена внутренним рынком, в то же время для меня абсолютным приоритетом является защита здоровья всех нас, — заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, обращаясь к населению страны.

Возмущение нарастает и в Италии, которая больше, чем другие члены ЕС, пострадала от коронавируса. Когда страна запросила помощь в борьбе с COVID-2019, никто из государств объединения не откликнулся на её призыв, о чём прямо заявил премьер-министр Маттео Сальвини.

Ещё одна демонстрация того, что если это — та Европа, которую мы оставим нашим детям, то нам стоит поискать что-то другое, — сказал он.

В итоге Италия обратилась за помощью к Китаю, который согласился поставить стране медицинские маски.

Неготовность стран ЕС взаимодействовать с другими проявляется не только в рамках объединения, но и за его пределами. Президент Франции Эммануэль Макрон в своём телеобращении 16 марта заявил о закрытии внешних границ ЕС, обозначив 30-дневный период. Позднее информацию подтвердила и фон дер Ляйен. Кроме того, она связалась с руководством стран, считающихся традиционными партнёрами ЕС, и предупредила о том, что объединение не будет экспортировать товары, которые нужны самому Евросоюзу. Подобное сообщение довели и до властей Сербии. Об этом публично заявил президент Сербии Александр Вучич, подчеркнув, что «великой международной солидарности» не существует.

Мы не можем импортировать товары, медтехнику и лекарства из ЕС по распоряжению европейских властей. Это распоряжение было отдано теми же людьми, которые предупреждали нас не вести торговлю с Китаем. Когда им нужны были сербские деньги, они заставляли торговать на их условиях, чтобы европейские компании получали наши деньги. Когда настали тяжелые времена, сербские деньги оказались не нужны, — сказал Вучич.

Сербский президент направил обращение к главе КНР Си Цзиньпину по аналогии с Италией, запросив поставки необходимых товаров. Китайские власти уже дали на это согласие.