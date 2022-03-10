Власти Эстонии объявили о приостановке выдачи виз россиянам

В связи с ситуацией на Украине Эстония приостанавливает выдачу гражданам России туристических виз, заявила министр иностранных дел республики Эва-Мария Лийметс. По её словам, ограничение будет действовать до прекращения спецоперации российских войск, передаёт РИА Новости.

Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации, — цитирует агентство министра.

Лийметс добавила, что в настоящее время Эстония не может обрабатывать запросы на выдачу виз россиянам из-за отсутствия возможности получать госпошлину. Она уточнила, что речь идёт обо всех эстонских консульствах, представительствах и пунктах обслуживания в России.

Ранее выдачу виз россиянам прекратила Чехия, затем об этом объявила Латвия. Некоторое время спустя Евросоюз решил прекратить действие договора с Россией об упрощённой выдаче виз. Это касается дипломатов, чиновников, членов официальных делегаций, бизнесменов и парламентариев. Для них с 1 марта действует стандартная процедура получения визы и взимается обычный сбор вместо уменьшенного.