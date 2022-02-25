Чехия останавливает выдачу вида на жительство для граждан России

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что страна останавливает выдачу вида на жительство гражданам России. Кроме того, государства прекращает выдавать россиянам визы, что связано с началом военной операции РФ на Украине, пишет ТАСС.

Чехия приостанавливает выдачу гражданам РФ виз и разрешений на временное проживание. Исключения сделаны только для случаев, когда визы [и виды на жительство] нужны по гуманитарным соображениям, - сказал он.

Премьер также уточнил, что распорядился провести ревизию уже выданных россиянам разрешений на пребывание в республике. Предполагается, что они могут быть выдворены из государства. Помимо этого, Чехия также может ограничить полёты некоторых авиакомпанией над своей территорией. Соответствующее решение примет министр транспорта.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может ввести визовые ограничения для граждан России. Еврокомиссия уже прорабатывает данный вопрос, лидеры стран сообщества могут обсудить его в ходе саммита в Брюсселе.